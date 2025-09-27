Dritte Pleite in Folge: TSV 1860 München verzweifelt an Erzgebirge Aue

Die Rückendeckung aus der Vereinsführung bröckelt zusehends. Präsident Gernot Mang ließ nach dem Hoffenheim-Debakel aufhorchen : „Wir halten uns alle Optionen offen, das sage ich ganz bewusst.“ Geschäftsführer Christian Werner versteckte sich hinter Floskeln: „Wir analysieren aktuell die Situation. Stand jetzt fahren wir mit Patrick Glöckner nach Aue.“ Rückendeckung klingt anders.

München – Die Euphorie der ersten Saisonwochen ist beim TSV 1860 München längst verflogen. Nach einem vielversprechenden Start mit elf Punkten aus fünf Spielen und Tabellenplatz zwei folgte der jähe Absturz. Zwei verheerende Niederlagen – zunächst das 1:2 in Rostock, dann die demütigende 1:5-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim II – haben die Löwen auf Platz zehn abrutschen lassen und Trainer Patrick Glöckner in eine durchaus prekäre Lage gebracht.

Krisenduell im Erzgebirge: TSV 1860 München ist in Aue gefordert

Glöckner selbst zeigt sich kämpferisch und fokussiert sich aufs Sportliche. Nach neun Gegentreffern in nur einer Woche erwägt der Coach eine Systemumstellung von der zuletzt anfälligen Dreierkette: „Die Viererkette ist die ganze Zeit eine Option“. Besonders, da mit Max Reinthaler und Kapitän Jesper Verlaat zwei Innenverteidiger ausfallen und Glöckner in der PK vor dem Spiel betonte, dass es immer genügend Ersatz brauche. Schröter und Jakob komplettieren das verletzte Quartett.

Der Löwen-Coach erwartet, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen werde. Die Trainingswoche „haben die Jungs mit voller Wucht durchgezogen“, sagte der 48-Jährige und verriet: „Es wird einige Veränderungen geben – auch Überraschungen“.

Mit Ex-Löwe Julian Guttau: Erzgebirge Aue mit vier Niederlagen in Folge

Doch die Löwen und Patrick Glöckner sind nicht die einzigen mit angespannter Stimmung. Auch auf der Gegenseite herrscht Alarm. Erzgebirge Aue, bei denen Ex-Löwe Julian Guttau kickt, steht nach vier Niederlagen in Folge auf dem 18. Tabellenplatz und damit auf einem direkten Abstiegsrang.

Trainer Jens Härtel, der Anfang der Woche noch das Vertrauen der Vereinsführung erhielt, weiß um die Brisanz der Partie: „Es ist bei beiden Vereinen richtig Druck auf dem Kessel.“ Der Aue-Coach hofft auf die Unterstützung der eigenen Fans: „Es wird ein geiles Spiel, das Stadion wird gut gefüllt sein. Die brisante Ausgangslage kann das Stadion anzünden.“ Aus München werden rund 1800 Fans erwartet. Wir berichten im Live-Ticker. (mg)