Dritte Pleite in Folge: Markranstädt unterliegt Neugersdorf

– Foto: Jakob Reiche

Das Stadion am Bad erlebte am Samstagnachmittag eine jener Partien, die symptomatisch für die aktuelle Krise des SSV Markranstädt stehen. Die Mannschaft von Olaf Brosius offenbarte erneut jene Defizite, die im laufenden Abstiegskampf der Sachsenliga immer schwerer wiegen. Am Ende stand eine Niederlage, die aufgrund der Entstehung der Gegentore und der eigenen Harmlosigkeit in der Offensive als vermeidbar eingestuft werden muss.

Die Vorzeichen standen einmal mehr unter dem Stern einer drastischen personellen Ausdünnung. Mit lediglich zwei Feldspielern auf der Ersatzbank waren die taktischen Variationsmöglichkeiten von Beginn an limitiert. Dennoch fand Markranstädt ordentlich in die Begegnung. Während die Gäste aus der Oberlausitz den Ballbesitz suchten, stand die Defensive zunächst sicher – bis zur 12. Minute. Ein einfacher, flacher Ball in die Schnittstelle der Abwehr genügte, um die gesamte Hintermannschaft auszuhebeln. Rostislav Senft nutzte die Unordnung und vollendete zur frühen Führung für den FCO.

In der Folge zogen sich die Gäste zurück, was dem SSV mehr Spielanteile verschaffte. Doch die Bemühungen wirkten oft ideenlos oder schlicht zu kompliziert; zu viele Ballkontakte und falsche Entscheidungen im letzten Drittel verhinderten nennenswerte Torabschlüsse bis tief in die erste Halbzeit hinein. Erst kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die Heimelf für ihren Aufwand. Nach einem schnellen Ballgewinn bediente Pepe Freigang den rechts startenden Luca Schleehahn, der flach zum 1:1-Ausgleich traf. Zu diesem Zeitpunkt spiegelte das Remis den Spielverlauf durchaus gerecht wider. Der zweite Durchgang begann jedoch mit einem folgenschweren Déjà-vu. Nur zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff kopierte Neugersdorf das erste Tor nahezu identisch: Erneut hebelte ein simpler Pass durch das Zentrum die Markranstädter Ordnung aus, der eingewechselte Jakob Drewanz erzielte in der 56. Minute den erneuten Führungstreffer.