Dritte Pleite in Folge für die Zweite

Die Ergebniskrise der Zweiten des 1. FC Saarbrücken hält an. Nach Niederlagen bei der SpVgg. Quierschied und zu Hause gegen den FC Palatia Limbach musste sich das blau-schwarze Reserveteam nun auch beim Vizemeister FSV Jägersburg mit 1:4 (0:2) geschlagen geben. Die Homburger machten schon vor der Pause ziemlich klar, wer am Freitagabend den Platz im Alois-Omlor-Sportpark als Sieger verlassen würde. Johannes Marchetti (20.) und Mika-Louis Gilcher (36.) brauchten nur wenig mehr als eine halbe Stunde, um einen sicher scheinenden Pausenvorsprung herauszuarbeiten. Jodi Daoud (65.) und der vier Minuten zuvor eingewechselte Anestis Tyriakidis (70.) erhöhten innerhalb von fünf Minuten zum 4:0-Zwischenstand. Den einzigen Gäste-Treffer erzielte Lukas Feka in der 83. Minute. "Wir haben heute gesehen, warum Jägersburg wieder zu den Top-Kandidaten für den Titel und den Aufstieg gehört, die haben mehrere Oberlöiga-Spieler, während wir wieder mit einem ganz jungen Team angetreten sind, was keine Ausrede sein soll. Wir hatten am Schluss drei Spieler dabei, die gerade aus der U19 kamen und haben zwei A-Junioren eingewechselt. Das ist unsere Vorgehensweise in dieser Runde, die Jungs sollen auf hoem Niveau gefordert werden. Deshalb werden wir versuchen, neben den Ligaspielen auch weitere Testbegegnungen durchzuführen, zumal wir ja nicht im Pokal spielen", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain nach em Spiel.