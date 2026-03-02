Dritte Partie – dritte Niederlage für Mainka beim SC Verl II

Unterliegt erneut mit seiner neuen Mannschaft: Robert Mainka, Trainer der U21 des SC Verl. – Foto: Philipp Bülter

Verl. 1:3 in Bielefeld, 1:2 gegen Eintracht Rheine und jetzt 1:4 in Rhynern: Aus Ergebnissicht ist der Einstieg von Robert Mainka als neuer Coach der U21 des SC Verl misslungen. Der Nachfolger von Przemek Czapp als Trainer des Fußball-Oberligisten sprach nach der Niederlage in Rhynern Klartext. „Die Mannschaft ist in ganz vielen Bereichen nicht auf dem Stand, wie ich mir das vorstelle. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, denn bei allem Blick auf die Entwicklung müssen und wollen wir auch Ergebnisse erzielen“, sagte er.

Immerhin: Der 43-Jährige hatte auch im Spiel im größten Hammer Stadtbezirk mehrere gute Phasen seines neuen Teams gesehen. So führten die Verler nach einem Eigentor von Mohamed Lamine Kourouma mit 1:0 (14.), doch Kerim Karyagdi besorgte rasch das 1:1 (17.). „Wir haben trotzdem eine gute erste Halbzeit gespielt, hatten viel Ballbesitz und haben schon mehr tief- als quergedacht.“