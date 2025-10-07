Dritte Niederlage in Serie – Arnbach taumelt in Richtung Schlusslicht

Nach dem 0:4 gegen den TSV Allach rückt für den TSV Arnbach der Abstiegskampf erneut in den Fokus der laufenden Saison.

Arnbach – „Das Saisonziel kann wieder nur der Klassenerhalt sein, so wie in der letzten Saison auch“, sagte Florian Mayr vom Fußball-Kreisligisten Arnbach vor dem Heimspiel gegen den TSV Allach . Ein Sieg aus sechs Spielen sei natürlich zu wenig, „gerade die Auftaktniederlage gegen Moosach und die letzte Woche in Feldmoching schmerzen doppelt, da es direkte Konkurrenten waren und mehr drin gewesen wären“. Auch im siebten Spiel klappte es nicht, Arnbach verlor glatt 0:4.

„Leider haben wir diese Saison ohnehin nicht so den breiten Kader, und die Langzeitverletzten Jascha Beck, Heiko Strieder, Marc Reingruber und Simon Lutz gehen erheblich ab“, so Mayr weiter. „Dann kommt noch hinzu, dass wir jetzt Woche für Woche weitere Leute ersetzen mussten aufgrund von Krankheit, Urlaub oder Verletzungen. Das wird eine schwierige Saison für uns, aber das war uns bewusst.“

Auffällig: In vier von sechs Spielen bekamen die Arnbacher in den ersten zehn Minuten ein Gegentor. Das sollte gegen den TSV Allach nicht passieren. Und tatsächlich hielten die Gastgeber mit ihrem beherzten Auftritt lange die Null. Allach wollte das Spiel machen, dies gelang bis zum Sechzehner, aber dann schlichen sich Ungenauigkeiten ein.

So hatten zunächst weder die Arnbacher noch die Allacher eine echte Torchance. Da half den Gästen ein klarer Foulelfmeter, von Lucas Becker verursacht. Thomas Huser verwandelte halbhoch ins rechte Eck (37.).

Gäste kommen in Fahrt

In der zweiten Hälfte bröckelte das Arnbacher Bollwerk immer mehr, Allach kam so noch zu einem ungefährdeten Auswärtssieg durch weitere Tore von Dominik Damjanovic(72.), Enis Kavkazi (73.) und Luis Lindlein (82.). Bestnoten verdiente sich Arnbachs Keeper Florian Gazdag, der mit einigen Glanzparaden eine höhere Niederlage verhinderte.

„Das 0:2 hat uns dann den Zahn gezogen, es bleibt leider dabei, wir tun uns unheimlich schwer, gefährlich vors Tor zu kommen“, sagte Florian Mayr.