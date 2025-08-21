Dritte Niederlage im dritten Spiel: Polling „muss cleverer werden“

Polling – Freud‘ und Leid lagen einmal mehr dicht beieinander. Am Tag vor dem Spiel hatte Max Jochner anlässlich seines 42. Geburtstags zu einer lustigen, feuchtfröhlichen Bootsfahrt mit Freunden geladen. Am Sonntag aber ging er mit seiner Mannschaft gegen den SV Pullach baden. Das 2:3 war für den Bezirksliga-Aufsteiger die dritte Niederlage im dritten Spiel. Ein Wechselbad der Gefühle erlebten auch seine Spieler. Riesengroß war der Jubel im Pollinger Team, als es mit dem Treffer von Felix Grötz zum 2:2 eine erfolgreiche Aufholjagd hingelegt hatte und im weiteren Verlauf auch noch den Siegtreffer anstrebte. Dass es am Ende – wie schon die Woche zuvor gegen den MTV München – durch ein relativ spätes Gegentor der Gastmannschaft anders kam, hat seine Gründe.

Auf die Schnelle lassen die sich allenfalls bedingt abstellen. Zumal die Pollinger in den beiden kommenden Partien auf zwei bedeutsame Hauptfiguren verzichten müssen. Da ist zum einen Jochner selbst, der die beiden Partien in Bad Heilbrunn und gegen Gilching verpassen wird. Das macht er ungern, aber Familie und Schulferien sind gewichtige Argumente. Vertreten wird der Großweiler während seiner Abwesenheit von Co-Trainer Mark Preissing und Torwarttrainer Fabian von Bülow. Wobei Letzterer aller Voraussicht nach anderweitig benötigt wird. Denn dem SVP steht aktuell kein Torhüter zur Verfügung. Mathias Schuster ist mit der Musikkapelle in Brasilien unterwegs, Florian Faltermeier weilt im Urlaub und Thomas Kriner kann – Stand jetzt – berufsbedingt diesmal nicht einspringen.

Ein maximal unglückliches Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Die schließen auch die Personalie Stefan Weinhart ein. Der nämlich wird sehr lange Zeit nicht mehr auf dem Feld als Aktiver zu sehen sein. Gegen Pullach zog sich der Defensivallrounder einen Riss des vorderen Kreuzbandes zuzüglich einen Schaden am Meniskus zu. Ausgerechnet gegen zwei Teams, die alles andere als Laufkundschaft in der Bezirksliga sind. Die Mentalitätsmonster aus Bad Heilbrunn, die auch ersatzgeschwächt aufgrund ihrer Kampfstärke schwer zu bespielen sind. Dann folgt das Team aus Gilching, das sich nach seinem Abstieg aus der Landesliga im vergangenen Jahr erst wieder finden musste, heuer aber wieder dem Favoritenkreis der Bezirksliga Süd zuzurechnen ist.

Der Pollinger Lernprozess orientiert sich freilich nicht an der Konkurrenz. Doch sind Fortschritte in mehreren Bereichen dringend nötig. Es sind Nuancen und Detailfragen, die den Spielausgang momentan noch negativ beeinflussen. Seine Elf sei zuletzt „zweimal nah dran“ gewesen, so Jochner. An Laufbereitschaft, Einsatz und Wille mangelt es nicht. „Das ist unser Pfund, das haben wir bislang immer gebracht“, so Pollings Coach. Und dennoch fehlt noch etwas. „Es hilft halt nichts, wenn du hinterher immer Lob bekommst, aber die Spiele verlierst.“ Ein Problem, das kein Dauerzustand werden darf. Niederlagen, auch wenn sie knapp ausfallen, tragen kaum zu einem robusten Nervenkostüm bei. „Das würde mit Sicherheit irgendwann Spuren hinterlassen“, sieht Jochner die Moral des Teams mittelfristig gefährdet.

Einer der Gründe für den Fehlstart ist die Zweikampfführung der Pollinger. Jochner bemängelt eine zu hohe Fehlerquote bei „Fifty-Fifty-Zweikämpfen“. Damit meint Jochner die Fähigkeit zu erkennen, wann der Gegner nur zu stellen oder zu attackieren ist. „Dafür musst du das Gefühl haben“, so Pollings Trainer. So aber enteilen die Opponenten immer wieder. „Beim Verteidigen müssen wir ein Stück weit cleverer werden“, fordert er.

Schwachpunkt „Kommunikation“

Weiterer Schwerpunkt ist die mangelhafte oder fehlende Kommunikation. Bestes Beispiel: Pullachs Siegtreffer zum 3:2. „Da reden wir halt auch nicht miteinander“, bemängelt Jochner jene Szene, als zwei seiner Kicker ohne gegenseitige Absprache zum Ball gingen, der dadurch für den Gegner erst zugänglich wurde. Doch sieht der Trainer hierbei ein generelles Defizit und einen der Punkte, „wo wir definitiv zulegen müssen“. In allen bisherigen Partien habe der Gegner „viel mehr kommuniziert“. Die Kommunikation aber ist bei den Klosterdörflern nur zu vernehmen, wenn es gerade läuft, „Wir machen es ab und zu, wenn wir im Flow sind. Aber wenn es schlecht läuft, werden wir alle still.“