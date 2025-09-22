Dritte Niederlage hintereinander – Langengeisling weiter im Tief

Der FC Langengeisling verliert mit 0:2 gegen ballsichere Garchinger. Eine schwache Vorstellung führt zu der nächsten Pleite für die Hintermaier-Elf.

Langengeisling – Das 0:2 (0:0) gegen den VfR Garching bedeutet für den FC Langengeisling die dritte Niederlage in Folge. Das Team präsentierte sich am Samstag vor 120 Zuschauern harmlos und fahrig. Auch die Gäste strotzten nicht gerade vor Tatendrang. „Wahrscheinlich war das den Temperaturen geschuldet“, meinte hinterher FCL-Vorsitzender Sepp Kaiser. Trainer Max Hintermaier war aber durchaus beeindruckt vom VfR, sprach vom „vielleicht stärksten Gegner bisher, der uns im Spiel mit und gegen den Ball enorm gefordert hat“.

Vielleicht hätte nach einem Foul ein Freistoß aus aussichtsreicher Position eine Möglichkeit ergeben, aber Schiedsrichter Maximilian Scheungrab ließ Vorteil gewähren, doch der Angriff verpuffte (8.). Danach plätscherte die Partie dahin. Wenig Zugriff, viele weite Bälle – die meisten Ballkontakte hatten die beiden Torhüter. Ein kurzer Hoffnungsschimmer dann in der 36. Minute, als Sebastian Schubert nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch war, doch der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition gesehen.

Kurz vor der Pause meldeten sich auch erstmals die extrem ballsicheren Garchinger, als ein Stürmer die Kugel an Torwart Paul Maiberger vorbeispitzeln konnte. Aber bevor der Ball über die Linie trudelte, rettete ein FCL-Verteidiger (40.). Ein Freistoß aus 25 Metern nach Foul von Valentin Bachmaier war keine echte Prüfung für Maiberger (43.).

In der zweiten Halbzeit hatten die Geislinger die erste gefährliche Aktion nach einem schönen Spielzug, der letztlich aber nur eine Ecke einbrachte (47.). Geklingelt hat’s dann auf der Gegenseite. Ein Eckball segelte in den Fünfmeterraum, wo Mike Niebauer das Leder zur Gästeführung verlängerte. Das war Gift für das Geislinger Selbstvertrauen.

Geisling mit keiner Überzeugung im Spiel nach vorne

Die Verunsicherungen wurden nur noch größer. Und so führte ein Ballverlust auf der rechten Seite zum zweiten Gegentreffer. Ein schöner Diagonalpass, zwei schnelle Aktionen, und schon war der Ball im Netz. Oliver James hatte zugeschlagen (62.).

Eine halbe Stunde hatte der FCL noch Zeit, das Ergebnis zu korrigieren, aber dafür fehlte der Zug zum Tor, aber auch ein Spieler, der in dieser Situation das Kommando übernimmt. Zudem machten sich die Geislinger mit vielen Fehlpässen das Leben selbst schwer.

Dennoch gaben sie bis zur letzten Minute nicht auf – und hatten noch zwei dicke Chancen. In der 84. Minute lief Karim Howlader allein auf Torwart Korbinian Dietrich zu. Er scheiterte aber ebenso am VfR-Schlussmann wie Paul Bucher, der in der 90. Minute nach einem Eckball völlig frei zum Kopfball kam. Zuvor hatte auch schon Elias Mehringer nach Pass von Kilian Kaiser frei vor dem Keeper vergeben.