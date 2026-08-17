Dritte Niederlage: Hallgarten/Oestrich verspielt Führung

Die SG Hallgarten/Oestrich musste sich auch am dritten Spieltag geschlagen geben, obwohl es zunächst nach den ersten Punkten aussah. – Foto: jwolf.photo (Archiv)

Die SG Hallgarten/Oestrich hatte zum Saisonauftakt mit dem SV Neuhof und dem FV Geisenheim gleich zwei der Meisterfavoriten als Gegner und musste sich in beiden Partien geschlagen geben.

Am dritten Spieltag sah es zunächst nach den ersten Punkten aus: Bis zur Halbzeit lag die SG in Führung, kassierte nach dem Seitenwechsel jedoch noch drei Gegentreffer und musste sich ärgerlich geschlagen geben.

„In der ersten Halbzeit hatten wir noch alles im Griff“, sagt Alex Much, der sportliche Leiter der SG Hallgarten/Oestrich, die mit einer 1:0-Führung durch Leo Mueller in der dritten Minute in die Pause ging. Nach einem Standard konnte der SV Presberg mit einem Treffer von Ricardo-Jose Wilhelm zum 1:1 ausgleichen.

Nach einem weiteren Treffer von Wilhelm in der 83. Minute, verwandelte Waheed Akbari in der 93.noch einen Elfmeter und die SG musste sich 1:3 erneut geschlagen geben. „Bei Geisenheim und Neuhof habe ich schon mit Niederlagen gerechnet, aber das Spiel hätten wir gewinnen müssen“, sagt Much.