Dritte mit dem nächsten Sieg

– Foto: TSV Immenhausen

Die Dritte Mannschaft der TSV Immenhausen zeigte im Heimspiel gegen den TSV Fürstenwald II eine starke Vorstellung und feierte am Ende einen auch in der Höhe verdienten 6:2-Erfolg. Gespielt wurde 9 gegen 9. Die Spielzeit war entsprechend auf 70 Minuten verkürzt. Immenhausen startete furios in die Partie. Schon nach drei Minuten schickte Thanawut Khata-In mit einem perfekt getimten Pass Lee Tyler Cassatt auf die Reise. Der startete noch in der eigenen Hälfte, ließ seinen Gegenspieler stehen und traf eiskalt zum 1:0. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke erzielte Kevin Werner per Kopf den schnellen Ausgleich (4.).

Davon unbeeindruckt übernahm Immenhausen wieder die Kontrolle. Nach einer Ecke von Tobias Mühlstädt konnte Cassatt per Kopf abschließen, doch der Torwart parierte. Stefan Bachmann stand goldrichtig und verwandelte den Abpraller zum 2:1 (12.). In der Folge spielte sich die TSV mehrere gute Chancen heraus. Bachmann und Mühlstädt verpassten knapp, ehe Cassatt in der 28. Minute erneut zuschlug. Nach schönem Zuspiel von Bachmann tauchte er frei vor dem Keeper auf und traf überlegt zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel ließ Immenhausen keine Zweifel daran, wer das Spiel gewinnen würde. Arlind Adrijan Gjafa dribbelte sich durchs Mittelfeld und überraschte den Torhüter mit einem Schuss aus der Distanz – 4:1 (47.). Kurz darauf wurde Bachmann im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst sicher zum 5:1 (53.).