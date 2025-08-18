Dritte Mannschaft punktet erneut

Unsere dritte Mannschaft hat im dritten Saisonspiel den vierten Punkt eingefahren und kehrt mit einem 2:2-Unentschieden vom Auswärtsspiel in Fürstenwald zurück.
Die TSV erwischte den besseren Start: Karlo-Herman Hobein brachte unsere Farben in der 21. Minute in Führung und erhöhte noch vor der Pause (43.) auf 2:0.
Nach dem Seitenwechsel kam Fürstenwald durch Tobias Müller (46.) zurück ins Spiel. In der 64. Minute traf derselbe Spieler erneut zum Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff blieb es beim 2:2.
Damit steht die Dritte nach drei Spielen mit soliden Leistungen und vier Punkten auf Tabellenplatz 5.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Davor Marinic, Tobias Briele (67. Ole Köhling), Florian Lukes (42. Lasse Köhling), Ozan Yahsi, Maxim Maier (46. Arlind Adrijan Gjafa), Thanawut Khata-In (12. Darina Schweinsberg), Alexander Loos, Samuel Desel (59. Lysander Rüegg), Belal Tarzi, Karlo-Herman Hobein, Stefan Bachmann
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
0:1 Karlo-Herman Hobein (21‘)
0:2 Karlo-Herman Hobein (43‘)
1:2 Tobias Müller (46‘)
2:2 Tobias Müller (64‘)