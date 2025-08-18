Dritte Mannschaft punktet erneut

Unsere dritte Mannschaft hat im dritten Saisonspiel den vierten Punkt eingefahren und kehrt mit einem 2:2-Unentschieden vom Auswärtsspiel in Fürstenwald zurück.

Die TSV erwischte den besseren Start: Karlo-Herman Hobein brachte unsere Farben in der 21. Minute in Führung und erhöhte noch vor der Pause (43.) auf 2:0.