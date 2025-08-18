 2025-08-14T11:39:53.462Z

Spielbericht
– Foto: TSV Immenhausen

Dritte Mannschaft punktet erneut

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C Hof-Wolf
Fürstenwald II
Immenhausen III
Gestern, 13:00 Uhr
TSV Fürstenwald
TSV FürstenwaldFürstenwald II
TSV Immenhausen
TSV ImmenhausenImmenhausen III
2
2
Abpfiff

Unsere dritte Mannschaft hat im dritten Saisonspiel den vierten Punkt eingefahren und kehrt mit einem 2:2-Unentschieden vom Auswärtsspiel in Fürstenwald zurück.

Die TSV erwischte den besseren Start: Karlo-Herman Hobein brachte unsere Farben in der 21. Minute in Führung und erhöhte noch vor der Pause (43.) auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel kam Fürstenwald durch Tobias Müller (46.) zurück ins Spiel. In der 64. Minute traf derselbe Spieler erneut zum Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff blieb es beim 2:2.

Damit steht die Dritte nach drei Spielen mit soliden Leistungen und vier Punkten auf Tabellenplatz 5.

Aufstellung TSV Immenhausen III:
Davor Marinic, Tobias Briele (67. Ole Köhling), Florian Lukes (42. Lasse Köhling), Ozan Yahsi, Maxim Maier (46. Arlind Adrijan Gjafa), Thanawut Khata-In (12. Darina Schweinsberg), Alexander Loos, Samuel Desel (59. Lysander Rüegg), Belal Tarzi, Karlo-Herman Hobein, Stefan Bachmann

Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne

Tore:
0:1 Karlo-Herman Hobein (21‘)
0:2 Karlo-Herman Hobein (43‘)
1:2 Tobias Müller (46‘)
2:2 Tobias Müller (64‘)

Aufrufe: 018.8.2025, 13:10 Uhr
Kristoffer KochAutor