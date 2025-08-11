– Foto: TSV Immenhausen

Dritte Mannschaft feiert ersten Saisonsieg – Hobein trifft dreifach Verlinkte Inhalte Kreisliga C Hof-Wolf Carlsdorf II Immenhausen III

Im ersten Heimspiel hat unsere neu gegründete 3. Mannschaft den ersten Sieg eingefahren – und das gegen einen Gegner, der als Favorit angereist war. Vor heimischem Publikum im Bernhardt-Vocke-Stadion setzte sich das Team von Andreas Kunze und Stefan Thöne mit 3:1 gegen den TSV Carlsdorf II durch. Zu Beginn entwickelte sich eine offene Partie, in der die Gäste zunächst die besseren Chancen hatten. In der 17. Minute tauchte Carlsdorfs Jens Brand bereits an Keeper Davor Marinic vorbei im Strafraum auf, doch Ozan Yahsi grätschte im allerletzten Moment dazwischen und rettete zur Ecke. Auch in der 32. Minute lag der Führungstreffer für Carlsdorf in der Luft, als Brand nach einem Fehlpass der TSV-Abwehr völlig frei vor Marinic stand – doch er setzte den Ball am Tor vorbei.

Unsere Dritte zeigte sich dagegen eiskalt: In der 37. Minute spielte Ozan Yahsi aus der eigenen Abwehr einen perfekt getimten Pass in die Schnittstelle der Gäste-Defensive. Karlo-Herman Hobein nahm den Ball auf, zog in den Strafraum und schob ins lange Eck zum 1:0 ein. Nach der Pause drängte Carlsdorf auf den Ausgleich und wurde in der 66. Minute belohnt. Zunächst traf Jens Brand den Pfosten, den Abpraller staubte Mathias Frank zum 1:1 ab. Doch der Jubel der Gäste währte nur kurz: In der 69. Minute setzte Hobein nach einem Ballgewinn im Mittelfeld zu einem Solo an, lief alleine auf Torwart Schin zu und versenkte den Ball abgebrüht im rechten oberen Winkel zur erneuten Führung.