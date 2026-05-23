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Spielbericht
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Dritte Männer wollen erneut für Überraschung sorgen
Empor-Drittvertretung fordert Meister SC 1903 Weimar ll in Tröbsdorf heraus
Zum Nachholspiel über Pfingsten kommt es zwischen unserer dritten Männermannschaft und der Landesklasse-Reserve des SC 1903 Weimar. Nach dem überraschenden Sieg im Hinspiel (3:2) sind wir auch im Rückspiel gegen den Aufsteiger in die 1. Kreisklasse klarer Außenseiter. Trotzdem werden wir alles reinhauen und vielleicht gelingt uns erneut eine Überraschung. Anstoß ist um 15 Uhr in Tröbsdorf, geleitet wird die Partie von Arjen Poller aus Niedergrunstedt. Ziel ist es, an die starke Leistung aus dem Hinspiel anzuknüpfen und dem Favoriten erneut alles abzuverlangen.