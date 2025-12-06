– Foto: VfL Herzlake 3

Dritte macht Lingen zur Festung - Glühwein, Gedichte, Gemeinschaft

Die 3. Mannschaft des VfL Herzlake war am Freitag zur Weihnachtsfeier in Lingen unterwegs. Nach einem gemütlichen Start auf dem Weihnachtsmarkt mit warmen Getränken ging es zum Extrablatt, wo sich die Mannschaft für den Abend stärkte. Anschließend wurde der Weihnachtsmarkt erneut besucht und die traditionellen Gedichte der Neulinge sorgten wie jedes Jahr für gute Stimmung. Die Mannschaft wünscht allen ein schönes Wochenende, einen tollen zweiten Advent und eine wundervolle Weihnachtszeit. ____________________

