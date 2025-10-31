Dritte Kreispokal-Runde ist ausgelost

Arminia Kapellen-Hamb hat in der zweiten Runde des Kreispokals der Männer des Kreises Kleve/Geldern für einen Paukenschlag gesorgt. Die Arminia setzte sich im Heimspiel gegen den A-Ligisten TSV Nieukerk mit 4:3 nach Verlängerung durch und hat damit als einziger B-Ligist den Einzug in die dritte Runde des Wettbewerbs geschafft, in der noch 14 Mannschaften vertreten sind.

Die Arminia hatte dadurch die Garantie, erneut vor eigenem Publikum den nächsten Coup im Cup zu planen. Sie trifft dabei auf einen Gegner, der sich in den Jahren zuvor äußerst hartnäckig den Ruf als Favoritenschreck im Kreispokal erarbeitet hat. Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf ist beim B-Ligisten zu Gast. Die Alemannia hat zu Zeiten, als sie selbst noch in der A-Liga aufgelaufen ist, in schöner Regelmäßigkeit Gegner aus höheren Klassen aus dem Rennen geworfen.

Ein reizvolles Derby steht in der dritten Runde ebenfalls an. Die DJK Twisteden hat den Kevelaerer SV zu Gast. Das ist nicht das einzige Duell zweier Bezirksligisten. Die Sportfreunde Broekhuysen haben den TSV Weeze zu Gast. Nicht minder interessant ist das Aufeinandertreffen der momentan besten Teams in der Kreisliga A. Siegfried Materborn, im Kreisliga-Oberhaus ungeschlagen an der Spitze, empfängt den Verfolger FC Aldekerk.

Sechs der sieben Partien sollen am Samstag, 22. November, über die Bühne gehen. Der letzte Teilnehmer an der vierten Runde wird erst kurz vor dem Weihnachtsfest feststehen. Die Partie des A-Ligisten SV Nütterden gegen Pokalverteidiger Viktoria Goch (Landesliga) steigt erst am Dienstag, 16. Dezember, 20 Uhr.

Der Grund ist, dass die Viktoria in der Meisterschaft am 20. November schon das Nachholspiel gegen den VfB Speldorf bestreitet. Die Begegnung sollte eigentlich am Freitag in Goch stattfinden. Sie musste aber abgesagt werden, weil die Plätze im Hubert-Houben-Stadion nicht bespielbar waren. Die Termine der Partien in der dritten Runde des Kreispokals:

Samstag, 22. November, 16 Uhr: Arminia Kapellen-Hamb - Alemannia Pfalzdorf, Siegfried Materborn - FC Aldekerk, DJK Twisteden - Kevelaerer SV, Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze, SV Veert - SV Rindern; Samstag, 22. November, 17 Uhr: Uedemer SV - BV Sturm Wissel; Dienstag, 16. Dezember, 20 Uhr: SV Nütterden - Viktoria Goch.

Der Endspieltag im Kreispokal für Männer und Frauen wird wieder am Ostermontag stattfinden. Der Austragungsort wird erst festgelegt, wenn die Halbfinal-Teilnehmer feststehen. Die Finalisten und der Gewinner des Spiels um Platz drei sind in der neuen Saison im Niederrheinpokal dabei. Der 1. FC Kleve ist als Oberligist automatisch für den Pokalwettbewerb auf Verbandsebene qualifiziert.