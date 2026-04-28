Dritte Kraft in Berlin? Berliner AK 07 startet NLZ-Offensive Ambitioniertes Projekt trotz Abstiegskampf: Moabiter wollen bis 2028 Nachwuchsleistungszentrum werden von far · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Poststadion - Heimspielstätte BAK – Foto: Frank Arlinghaus

Während es in der NOFV-Oberliga Nord um den Klassenerhalt geht, richtet der Berliner AK den Blick in die Zukunft. Mit dem Projekt „NLZ 2028“ soll der Verein strukturell auf das nächste Level gehoben werden. Das veröffentlichen die Moabiter aktuell auf ihren Social-Media Kanälen

Nachwuchsleistungszentrum 2028 Der Berliner AK 07 sorgt abseits des Platzes für Aufsehen – und stellt die Weichen für eine mögliche neue Rolle im Berliner Fußball. Unter dem Titel „Nachwuchsleistungszentrum 2028“ hat der Klub ein ambitioniertes Entwicklungsprojekt gestartet, das ihn langfristig zur dritten Kraft hinter den etablierten Größen der Hauptstadt machen könnte.

Die Ausgangslage ist dabei durchaus brisant: Sportlich steckt der Berliner AK aktuell mitten im Abstiegskampf der NOFV-Oberliga Nord. Doch parallel dazu arbeitet der Verein mit Hochdruck an seiner strukturellen Zukunft. Ziel ist es, bis 2028 offiziell als Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) anerkannt zu werden – ein Schritt, der nachhaltige Talentförderung auf höchstem Niveau ermöglichen würde. Interne Prüfungen haben bereits gezeigt, dass der Klub in Sachen Infrastruktur und Organisation viele Anforderungen erfüllt. Die vorhandenen Trainings- und Spielstätten rund um das Poststadion bieten laut Verein beste Bedingungen, die mit weiteren Maßnahmen noch ausgebaut werden sollen.

U19 muss sich in der Nachwuchsliga etablieren Ein zentraler Punkt bleibt die sportliche Qualifikation: Die U19 muss sich ab der Saison 2026/27 dauerhaft in der Bundesliga beziehungsweise einer entsprechenden Nachwuchsliga etablieren. Parallel dazu wird der personelle Bereich erweitert. Präsident Halil Kopal hat grünes Licht für mehrere hauptamtliche Stellen gegeben, die schrittweise bis 2028 geschaffen werden sollen. Finanziert werden soll das Projekt unter anderem durch künftige Transfererlöse.

BAK U19 im Heimspiel gegen Bayern München – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Oberligist wird unterstützt von Beratungsfirma Unterstützt wird der Berliner AK von der Beratungsfirma CK Soccer Solutions um Clemens Krüger, die den Verein bei der Umsetzung der Lizenzierungsvorgaben begleitet. Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu betont, dass ein erster Anlauf bereits 2020 durch die Corona-Pandemie gestoppt wurde – nun soll der zweite Versuch erfolgreich sein.

BAK Präsident Halil Kopal und Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress