Dritte holt verdienten Heimsieg

– Foto: TSV Immenhausen

Gelungener Start ins Pflichtspieljahr: Die Dritte der TSV Immenhausen gewinnt ihr erstes Ligaspiel 2026 verdient mit 3:1 gegen den SV Riede II.

Die TSV war von Beginn an gut im Spiel und stellte früh die Weichen auf Sieg. In der 14. Minute brachte Samuel Desel die Grün-Weißen in Führung: Nach einem langen Ball von Rüdiger Müller setzte sich Gjafa stark durch und legte über den Verteidiger auf Desel ab, der frei vor dem Tor cool per Lupfer vollendete. Nur eine Minute später folgte direkt das 2:0. Über Desel und Sieckmann landete der Ball bei Gjafa, der eiskalt abschloss (15.).