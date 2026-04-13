Dritte holt verdienten Heimsieg

Gelungener Start ins Pflichtspieljahr: Die Dritte der TSV Immenhausen gewinnt ihr erstes Ligaspiel 2026 verdient mit 3:1 gegen den SV Riede II.
Die TSV war von Beginn an gut im Spiel und stellte früh die Weichen auf Sieg. In der 14. Minute brachte Samuel Desel die Grün-Weißen in Führung: Nach einem langen Ball von Rüdiger Müller setzte sich Gjafa stark durch und legte über den Verteidiger auf Desel ab, der frei vor dem Tor cool per Lupfer vollendete. Nur eine Minute später folgte direkt das 2:0. Über Desel und Sieckmann landete der Ball bei Gjafa, der eiskalt abschloss (15.).
Nach der Pause kam Riede besser aus der Kabine und verkürzte in der 48. Minute durch einen sehenswerten Freistoß von Niepelski, bei dem Marinic keine Chance hatte.
Immenhausen ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und blieb spielbestimmend. Die Entscheidung fiel in der 79. Minute: Tarzi eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und spielte einen Pass in die Tiefe auf Desel. Dieser ließ noch zwei Verteidiger stehen und traf sicher zum 3:1-Endstand.
Unterm Strich ein verdienter Auftaktsieg für die Dritte.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Davor Marinic, Ole Köhling, Arlind Adrijan Gjafa (49. Darina Schweinsberg), Alexander Loos (29. Thanawut Khata-In), Kevin Sieckmann, Samuel Desel, Belal Tarzi, Rüdiger Müller, Steven Domenick Wienke (79. Tobias Briele)
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
1:0 Samuel Desel (14‘ – Vorlage Arlind Adrijan Gjafa)
2:0 Arlind Adrijan Gjafa (15‘ – Vorlage Kevin Sieckmann)
2:1 Benjamin Niepelski (48‘)
3:1 Samuel Desel (79‘ – Vorlage Belal Tarzi)