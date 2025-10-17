 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht

Dritte holt Derbysieg unter Flutlicht!

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C Hof-Wolf
Mariendorf II
Immenhausen III
Gestern, 19:00 Uhr
SV Mariendorf
SV MariendorfMariendorf II
TSV Immenhausen
TSV ImmenhausenImmenhausen III
1
2
Abpfiff

Die dritte Mannschaft hat am Freitagabend einen 2:1-Erfolg im Derby beim SV Mariendorf II gefeiert. Die TSV erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute brachte Thanawut Khata-In die Grün-Weißen früh mit 1:0 in Führung.

Kurz vor der Pause kamen die Gastgeber nach einem Foulelfmeter durch Fabian Surmann zum Ausgleich (43.). Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

In der 81. Minute war es schließlich Belal Tarzi, der mit einem direkt verwandelten Freistoß für das entscheidende 2:1 sorgte

Ein toller Auswärtssieg im Derby!

Aufstellung TSV Immenhausen III:

Davor Marinic, Ole Köhling, Ozan Yahsi, Maximilian Desel, Arlind Adrijan Gjafa (54. Florian Lukes), Thanawut Khata-In, Kevin Sieckmann, Samuel Desel (65. Sebastian Sparbier), Belal Tarzi, Rüdiger Müller, Emre Tütünci (90. Lysander Rüegg)

Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne

Tore:

0:1 Thanawut Khata-In (3.)

1:1 Fabian Surmann (43., Foulelfmeter)

1:2 Belal Tarzi (81.)

Aufrufe: 017.10.2025, 23:16 Uhr
Kristoffer KochAutor