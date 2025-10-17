Dritte holt Derbysieg unter Flutlicht!

Die dritte Mannschaft hat am Freitagabend einen 2:1-Erfolg im Derby beim SV Mariendorf II gefeiert. Die TSV erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute brachte Thanawut Khata-In die Grün-Weißen früh mit 1:0 in Führung.

Kurz vor der Pause kamen die Gastgeber nach einem Foulelfmeter durch Fabian Surmann zum Ausgleich (43.). Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.