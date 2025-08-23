Dritte Heimniederlage wieder ohne Treffer des Wuppertaler SV

Wechsel gab es beim WSV zunächst keine. In den Strafräumen herrschte weiter Flaute. Schalke brachte den Ex-WSV-Jugendspieler Bojan Potnar (58.). Der Gastgeber wurde etwas aktiver, ein Schuss von Kilian Bielitza wurde aber zur Ecke geklärt (63.). Drei Minuten später ein Doppelwechsel: Für Fehr und Salmin Rebronja kamen Fritz Kleiner und Alessio Arambasic. Luyambula parierte gegen Gerrit Wegkamp und verhinderte einen Rückstand (68.), auf der Gegenseite scheiterte Amin Bouzraa an Podlech (69.).

Spiel nimmt fahrt auf