Dritte Heimniederlage wieder ohne Treffer des Wuppertaler SV

Trainer Sebastian Tyrala schenkte der Startelf das Vertrauen, die auch beim 2:2-Remis in Dortmund begann. Dominic Duncan war zurück im Kader und saß zunächst auf der Bank.
Nach der ersten Phase des Abtastens gab es die erste Torannäherung in der 7. Minute: Jeff-Denis-Fehr schlug eine Flanke vor das Tor. Vincent Schaub stieg hoch und köpfte aufs Tor, Schalke-Schlussmann Luca Podlech hielt aber. Weitere Szenen blieben zunächst auf beiden Seiten Mangelware. Ein Distanzschuss von Celal Aydogan war zu harmlos (18.).
Nach einem Freistoß von Paul Friedrich Pöpperlhielt WSV-Keeper Michael Luyambula den Nachschuss von Tim-Justin Dietrich (22.). Ein Versuch von Pöpperl flog über den Wuppertaler Kasten (26.). Schalke hätte einen Elfmeter bekommen können, als Jakob Sachse im Strafraum festgehalten wurde, die Pfeife blieb aber stumm (32.).
Das Spiel verlief weiter unspektakulär. Aydogan zirkelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze knapp über die Latte (42.). Aydogan forderte in der Nachspielzeit einen Elfmeter, bekam ihn aber nicht. So blieb es bis zur Pause beim torlosen Remis.
Wechsel gab es beim WSV zunächst keine. In den Strafräumen herrschte weiter Flaute. Schalke brachte den Ex-WSV-Jugendspieler Bojan Potnar (58.). Der Gastgeber wurde etwas aktiver, ein Schuss von Kilian Bielitza wurde aber zur Ecke geklärt (63.). Drei Minuten später ein Doppelwechsel: Für Fehr und Salmin Rebronja kamen Fritz Kleiner und Alessio Arambasic. Luyambula parierte gegen Gerrit Wegkamp und verhinderte einen Rückstand (68.), auf der Gegenseite scheiterte Amin Bouzraa an Podlech (69.).
Es wurde munterer: Luyambula blieb gegen Potnar Sieger (70.). Schalke traf, doch das Tor zählte wegen einer Abseitsstelung von Potnar nicht (75.). RonayArabaci ersetzte Schaub (77.), Lennard Wagemann und Dominic Duncan wurden für Aydogan und Bielitza eingewechselt (78.). Luyambula hielt einen Aufsetzer von Max Hauwirth im Nachfassen (81.). Schalke investierte etwas mehr, aber Luyambula war da. In der Nachspielzeit die kalte Dusche: Gerrit Wegkamp vollendete nach einem Freistoß – 0:1 (90.+3.).
Das Auswärtsspiel bei der U21 des 1. FC Köln ist auf den 1. September (Montag) verlegt worden, Anstoß im Franz-Kremer-Stadion ist um 19 Uhr. Die nächste Heimpartie steigt am 13. September (Samstag) ab 14 Uhr gegen den SC Wiedenbrück. Die Niederrheinpokal-Match der zweiten Runde beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen ist noch nicht terminiert.