– Foto: Birte Meyer

Dritte Führung genügt: Unterstedt kehrt in die Erfolgsspur zurück Aschwarden kassiert sechste Niederlage in Folge Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Unterstedt Aschwarden

Unter der Woche kassierte die SG Unterstedt eine überraschende Niederlage gegen den SV Ippensen/Wohnste. Am Freitagabend tat sie sich beim SV Aschwarden erneut schwer, trotzte aber den gebotenen Widerständen und fuhr einen knappen Auswärtssieg ein.

Die frühe Führung von Jarne Thies hielt nämlich nicht einmal 60 Sekunden. Jasper Rippe egalisierte umgehend für den leidenschaftlich von außen unterstützten SVA. Anschließend besaß die SGU zwar mehr Feldanteile, geriet aber dennoch ins Hintertreffen. 48 Minuten waren vorüber, als Rippe erneut zur Stelle war und zum 2:1 traf. Die Gäste zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt. Daniel Moderau erzielte per Freistoß den Ausgleich (53.). Dem eingewechselten Thilo Nehrke gelang sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit das umjubelte 2:3-Siegtor.