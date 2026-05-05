Dritte feiert klaren Auswärtssieg im Nachholspiel

Im Nachholspiel beim TSV Schöneberg II feierte unsere Dritte einen verdienten 7:0-Auswärtssieg. Bereits nach 15 Minuten brachte Samuel Desel die TSV nach Vorarbeit von Lee Tyler Cassatt in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Cassatt selbst auf 0:2, ehe Maximilian Desel nach Vorlage von Johannes Desel nur zwei Minuten später das 0:3 nachlegte.
Mit dieser klaren Führung ging es in die Halbzeit. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Cassatt erneut zum 0:4 und sorgte früh für die Vorentscheidung. Auch danach blieb Immenhausen spielbestimmend. Maximilian Desel schnürte mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack, bevor Karlo-Herman Hobein nach Vorlage von Kevin Sieckmann den Schlusspunkt zum 0:7 setzte.
Eine souveräne und konzentrierte Leistung unserer Dritten.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Tobias Vitera, Ole Köhling, Ozan Yahsi (60. Darina Schweinsberg), Maxim Maier (35. Steven Domenick Wienke), Maximilian Desel, Johannes Desel, Kevin Sieckmann, Samuel Desel (35. Karlo-Herman Hobein), Lee Tyler Cassatt
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
0:1 Samuel Desel (15' – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
0:2 Lee Tyler Cassatt (22')
0:3 Maximilian Desel (24' – Vorlage Johannes Desel)
0:4 Lee Tyler Cassatt (40' – Vorlage Kevin Sieckmann)
0:5 Maximilian Desel (57' – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
0:6 Maximilian Desel (65' – Vorlage Johannes Desel)
0:7 Karlo-Herman Hobein (68' – Vorlage Kevin Sieckmann)