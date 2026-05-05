Dritte feiert klaren Auswärtssieg im Nachholspiel

Im Nachholspiel beim TSV Schöneberg II feierte unsere Dritte einen verdienten 7:0-Auswärtssieg. Bereits nach 15 Minuten brachte Samuel Desel die TSV nach Vorarbeit von Lee Tyler Cassatt in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Cassatt selbst auf 0:2, ehe Maximilian Desel nach Vorlage von Johannes Desel nur zwei Minuten später das 0:3 nachlegte.

Mit dieser klaren Führung ging es in die Halbzeit. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Cassatt erneut zum 0:4 und sorgte früh für die Vorentscheidung. Auch danach blieb Immenhausen spielbestimmend. Maximilian Desel schnürte mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack, bevor Karlo-Herman Hobein nach Vorlage von Kevin Sieckmann den Schlusspunkt zum 0:7 setzte.