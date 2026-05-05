 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Dritte feiert klaren Auswärtssieg im Nachholspiel

von Kristoffer Koch · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga C Hof-Wolf
Schöneberg II
Immenhausen III
Heute, 19:00 Uhr
TSV Schöneberg
TSV SchönebergSchöneberg II
TSV Immenhausen
TSV ImmenhausenImmenhausen III
0
7
Abpfiff

Im Nachholspiel beim TSV Schöneberg II feierte unsere Dritte einen verdienten 7:0-Auswärtssieg. Bereits nach 15 Minuten brachte Samuel Desel die TSV nach Vorarbeit von Lee Tyler Cassatt in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Cassatt selbst auf 0:2, ehe Maximilian Desel nach Vorlage von Johannes Desel nur zwei Minuten später das 0:3 nachlegte.

Mit dieser klaren Führung ging es in die Halbzeit. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Cassatt erneut zum 0:4 und sorgte früh für die Vorentscheidung. Auch danach blieb Immenhausen spielbestimmend. Maximilian Desel schnürte mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack, bevor Karlo-Herman Hobein nach Vorlage von Kevin Sieckmann den Schlusspunkt zum 0:7 setzte.

Eine souveräne und konzentrierte Leistung unserer Dritten.

Aufstellung TSV Immenhausen III:

Tobias Vitera, Ole Köhling, Ozan Yahsi (60. Darina Schweinsberg), Maxim Maier (35. Steven Domenick Wienke), Maximilian Desel, Johannes Desel, Kevin Sieckmann, Samuel Desel (35. Karlo-Herman Hobein), Lee Tyler Cassatt

Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne

Tore:

0:1 Samuel Desel (15' – Vorlage Lee Tyler Cassatt)

0:2 Lee Tyler Cassatt (22')

0:3 Maximilian Desel (24' – Vorlage Johannes Desel)

0:4 Lee Tyler Cassatt (40' – Vorlage Kevin Sieckmann)

0:5 Maximilian Desel (57' – Vorlage Lee Tyler Cassatt)

0:6 Maximilian Desel (65' – Vorlage Johannes Desel)

0:7 Karlo-Herman Hobein (68' – Vorlage Kevin Sieckmann)