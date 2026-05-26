Dritte feiert gelungenen Heimabschluss

– Foto: TSV Immenhausen

Im letzten Heimspiel der Saison zeigte unsere Dritte noch einmal eine starke Leistung und feierte einen auch in der Höhe verdienten 6:1-Erfolg gegen den SV Ehlen II. Durch den Sieg ist der Mannschaft mindestens Platz 5 nicht mehr zu nehmen.

Nach 25. Minuten brachte Marvin Perndl die nach Vorlage von Lee Tyler Cassatt in Führung. Nur eine Minute später legte Thanawut Khata-In nach Vorarbeit von Benjamin Collura direkt das 2:0 nach.

Auch nach der Pause blieb Immenhausen die spielbestimmende Mannschaft. Der eingewechselte Julian Leinweber erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 (48.). Zwar konnte Ehlen zwischenzeitlich durch Simon Halberstadt verkürzen (58.), doch die TSV ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

In der Schlussphase sorgten Lee Tyler Cassatt, erneut Julian Leinweber sowie Arlind Adrijan Gjafa für den deutlichen Endstand von 6:1.