Dritte feiert gelungenen Heimabschluss

Im letzten Heimspiel der Saison zeigte unsere Dritte noch einmal eine starke Leistung und feierte einen auch in der Höhe verdienten 6:1-Erfolg gegen den SV Ehlen II. Durch den Sieg ist der Mannschaft mindestens Platz 5 nicht mehr zu nehmen.
Nach 25. Minuten brachte Marvin Perndl die nach Vorlage von Lee Tyler Cassatt in Führung. Nur eine Minute später legte Thanawut Khata-In nach Vorarbeit von Benjamin Collura direkt das 2:0 nach.
Auch nach der Pause blieb Immenhausen die spielbestimmende Mannschaft. Der eingewechselte Julian Leinweber erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 (48.). Zwar konnte Ehlen zwischenzeitlich durch Simon Halberstadt verkürzen (58.), doch die TSV ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.
In der Schlussphase sorgten Lee Tyler Cassatt, erneut Julian Leinweber sowie Arlind Adrijan Gjafa für den deutlichen Endstand von 6:1.
Ein gelungener Heimabschluss für unsere Dritte mit einer starken Offensivleistung und vielen sehenswert herausgespielten Treffern.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Tobias Vitera, Ole Köhling, Ozan Yahsi, Maxim Maier (46. Marcel Cassatt), Marvin Perndl (60. Samuel Desel), Thanawut Khata-In, Belal Tarzi, Yuossouf Sylla, Lysander Rüegg (46. Arlind Adrijan Gjafa), Lee Tyler Cassatt, Benjamin Collura (46. Julian Leinweber)
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
1:0 Marvin Perndl (25‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
2:0 Thanawut Khata-In (26‘ – Vorlage Benjamin Collura)
3:0 Julian Leinweber (48‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
3:1 Simon Halberstadt (58')
4:1 Lee Tyler Cassatt (70‘ – Vorlage Arlind Adrijan Gjafa)
5:1 Julian Leinweber (77‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
6:1 Arlind Adrijan Gjafa (82‘ – Vorlage Samuel Desel)