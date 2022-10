Dritte FCN Pleite in Folge gegen Offenhausen

Bereits das dritte Spiel in Folge verlor der FC Neenstetten in der Bezirksliga. Dieses Mal gegen Mitaufsteiger und Tabellennachbar SV Offenhausen.

Anfangs blieb im Spiel beider Mannschaften vieles im Ungefähren, ziemlich ausgeglichen und auf überschaubarem Niveau. Bis zur 36. Minute hatte sich keine Mannschaft eine klare Torchance erspielt, dann aber erkämpfte sich Gerwin Ulmer den Ball, legte quer auf Florian Wachter, der aber scheitert am gegnerischen Torhüter. Direkt danach nach scharfer Flanke eine Kopfballchance von Marco Leibing - knapp drüber. In der 43. Minute Konter Offenhausen, den Abschluss parierte Abdullah Esen im eins gegen eins. In der letzten Minute des ersten Durchgangs kassierte ein SVO-Spieler noch die rote Karte nach Tätlichkeit.

Der Gast verlegte sich in Unterzahl gleich nach der Halbzeitpause erwartungsgemäß vermehrt auf Defensive und gelegentliche Nadelstiche nach vorne. So auch in der 53. Minute nach einem FCN-Ballverlust, doch der Neenstetter Torhüter war wieder auf dem Posten. Ansonsten tat man sich sehr schwer vorne durchzukommen gegen geschickt verteidigende Gäste. Auch war der Platz nicht mehr in bestem Zustand, was das Kombinationsspiel naturgemäß ziemlich einschränkte. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Florian Wachter und musste in der 54. Minute ausgewechselt werden. Keine herausragende FCN-Möglichkeit mehr, im Gegenteil, kurz vor Schluss kamen die Gäste noch zu einem Konter, der zu einem Eckball führte. Dieser wurde zu kurz abgewehrt und ein Offenhausener zog vom Strafraumeck direkt und volley ab ins lange Eck zum 0:1. Zu allem Überfluss in der Nachspielzeit dann noch ein unglücklicher Foulelfmeter, der letztendlich das Endergebnis von 0:2 ergab.

Am Schluss ein etwas glücklicher Sieg für die Gäste, die aber immerhin eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren mussten. Leider konnte der FCN damit nicht all zu viel anfangen und war in der Offensive weitgehend harmlos. Zumindest, aber kämpferisch hatte man sich nichts vorzuwerfen.