Dritte erkämpft Punkt beim Tabellenzweiten

Nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter SG Elbetal II in der Vorwoche hat unsere Dritte Mannschaft auch beim Tabellenzweiten TSG Hofgeismar II überzeugt und sich mit einem 0:0-Unentschieden verdient einen Punkt gesichert.
Von Beginn an entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten. Torwart Davor Marinic zeigte sich erneut als sicherer Rückhalt und war stets zur Stelle, wenn es gefährlich wurde.
Auch nach vorne setzte Immenhausen immer wieder Nadelstiche. Am Ende konnte aber keine der beiden Mannschaften ein Tor erzielen, sodass es beim 0:0-Unentschieden blieb.
Nach dem Erfolg gegen den Tabellenführer also nun auch ein Remis beim Zweiten. Die Dritte bleibt in starker Form und sammelt weiter fleißig Punkte!
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Davor Marinic, Ole Köhling (45. Lasse Köhling), Ozan Yahsi, Arlind Adrijan Gjafa (41. Lysander Rüegg), Thanawut Khata-In (67. Tobias Briele), Alexander Loos (66. Emre Tütünci), Belal Tarzi, Tobias Mühlstädt, Karlo-Herman Hobein (41. Samuel Desel)
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne