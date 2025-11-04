Dritte erkämpft Punkt beim Tabellenzweiten

Nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter SG Elbetal II in der Vorwoche hat unsere Dritte Mannschaft auch beim Tabellenzweiten TSG Hofgeismar II überzeugt und sich mit einem 0:0-Unentschieden verdient einen Punkt gesichert.

Von Beginn an entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten. Torwart Davor Marinic zeigte sich erneut als sicherer Rückhalt und war stets zur Stelle, wenn es gefährlich wurde.