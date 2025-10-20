Dritte deutliche Niederlage der SG Aulendorf

Die SG Aulendorf verliert beim TSV Berg II deutlich mit 1:4. Somit kassierte das Team von Trainer Martin Sommer die dritte deutliche Niederlage hintereinander. Auf dem Kunstrasenplatz des TSV Berg zeigten die Gastgeber über die gesamte Spielzeit die bessere Spielanlage und führten zur Halbzeitpause mit 2:0. Nach der Pause dauerte es nicht lange und die Hausherren erhöhten auf 3:0. Als Andreas Krenzler mit seinem 12.Saisontreffer für die SGA auf 3:1 verkürzen konnte keimte bei den Gästen nochmals etwas Hoffnung auf die aber mit dem 4:1 der Gastgeber endgültig dahin war. Der TSV Berg II brachte das Ergebnis bis zum Schlusspfiff souverän über die Zeit.

TSV Berg II: Marius Schorpp, Luis Felder, Silas Steinhauser, Marcel Bulling, Julian Klein, Maximilian Krause, Johannes Moser, Meris Ajdarpasic, David Rittner, Felix Binder, Markus Maurer - Trainer: Lorenz Held

SG Aulendorf: Kevin Schuldis, Patrick Moll, Fabian Madlener, Ramazan Ugur (78. Linus Allgeier), Dimitri Neb, David Gaus, Jochen Daiber, Maxim Reuss, Lukas Steinhauser, Andreas Krenzler, David- Noah Rimili (62. David Miller) - Trainer: Martin Sommer

Schiedsrichter: Ernst Maile

Tore: 1:0 David Rittner (26.), 2:0 Meris Ajdarpasic (34.), 3:0 Markus Maurer (51.), 3:1 Andreas Krenzler (54.), 4:1 Johannes Moser (80.)