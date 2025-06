Dritte des SV Wüsten gründet neuen Klub: "Wir wollten zusammenbleiben"

Der Fußballkreis Lemgo hat ab der kommenden Saison einen Newcomer mehr: den FC Bad Salzuflen. Hinter dem frischen Namen steckt die frühere dritte Mannschaft des SV Wüsten, die sich nach Platz 2 in der Kreisliga B 2 jetzt eigenständig macht – und in der Kreisliga C neu angreift.

Der SV Wüsten wollte ab Sommer nur noch zwei Herrenteams melden. Für Bashir Azimy und seine Mitspieler stand fest, dass damit zu viele Fußballer auf der Strecke bleiben würden. „Da unsere Truppe sehr groß ist, hätten wir uns nicht einfach einer anderen Mannschaft anschließen können – weder personell noch strukturell. Um zusammenzubleiben und weiter aktiv Fußball zu spielen, war die Gründung eines eigenen Vereins der beste Weg“, erklärt Azimy, der als Präsident, Trainer und Initiator in Personalunion fungiert.

Neben Azimy gehören sechs weitere Engagierte zum Vorstand des FC Bad Salzuflen. Die Kaderplanung ist nahezu abgeschlossen: Viele Akteure kennen sich aus gemeinsamen Jahren in Wüsten, bringen Routine und Ehrgeiz mit.

„Unser sportliches Ziel ist klar: Wir möchten in den nächsten zwei Jahren jeweils aufsteigen und langfristig in der Kreisliga A ankommen“, sagt Azimy. Dafür trainiert das Team bereits auf Hochtouren, sucht aber noch Unterstützung neben dem Platz – etwa in der Organisation und im Sponsoring.

Hürden einer Neugründung

Die größten Baustellen sind erledigt: Satzung, Eintragung, Passwesen, Platzzeiten – all das musste in wenigen Wochen gestemmt werden. Aktuell bekommt der Verein vom Vorstand noch den Feinschliff, doch Azimy betont: „Wir arbeiten mit vollem Einsatz – sowohl auf als auch neben dem Platz.“ Die Heimspiele wird der neue Klub am Sportplatz im Schulzentrum Aspe austragen.