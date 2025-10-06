Drispenstedt übernimmt durch spätes Traumtor die Tabellenführung

Der 9. Spieltag der Kreisliga Hildesheim brachte Bewegung an der Tabellenspitze. Der SC Drispenstedt eroberte nach einem dramatischen Auswärtssieg beim SSV Elze die Führung. Spitzenreiter RW Ahrbergen kam in Sorsum nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, während das Heimspiel des FC Concordia Hildesheim gegen den VfL Nordstemmen wegen unbespielbarem Rasen verschoben werden musste. Im Tabellenkeller überraschte Borussia Hildesheim II mit einem Punktgewinn gegen Alfeld II, und auch im Mittelfeld gab es mehrere packende Duelle.

VfV Borussia 06 Hildesheim II – SV Alfeld II 1:1 (0:0) Früher Sonntagmittag an der Pottkuhle: Borussia Hildesheim II holte mit großem kämpferischem Einsatz den ersten Punkt nach längerer Durststrecke. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Alfeld II in der 76. Minute durch Julius Bütehorn in Führung. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Acht Minuten vor Schluss traf Jan-Therence Nwanchan Mbah zum umjubelten Ausgleich. Während die Borussia damit immerhin auf sieben Zähler kommt, verpasst Alfeld II durch das Remis den Sprung in die Spitzengruppe, bleibt aber mit 17 Punkten auf Rang vier ein ernstzunehmender Verfolger im Aufstiegsrennen.

___ TuS Lühnde – FSV Algermissen 1:1 (0:0) In einem umkämpften Derby zwischen Lühnde und Algermissen war viel Leidenschaft, aber wenig Ertrag zu sehen. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Christopher Schulze Kökelsum brachte den TuS in der 83. Minute mit einem satten Schuss in Führung. Doch die Freude währte nur kurz, denn Jannik Meyer glich sechs Minuten später per Elfmeter für die Gäste aus. Beide Teams bleiben damit im unteren Mittelfeld – Algermissen als Sechster mit Blick nach oben, Lühnde als Dreizehnter weiter in der gefährdeten Zone.

___ 1. FC Sarstedt – PSV GW Hildesheim 4:1 (2:1) Der 1. FC Sarstedt stellte einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis. Gegen den PSV GW Hildesheim zeigte die Elf von Trainer Adis Jankir eine souveräne Leistung. Jankir selbst avancierte mit einem Doppelpack (42., 61.) erneut zum Matchwinner und führt nun mit zwölf Saisontoren die Torschützenliste der Liga an. Kevin Vucinovic (44.) und Tom Waselowsky (90.+3) erhöhten für die Hausherren, während Marcel Puck (23.) der zwischenzeitliche Ausgleich gelang. Sarstedt festigt mit diesem Sieg Rang drei, der PSV bleibt mit zehn Punkten auf Platz zehn.

___ RSV Achtum – TSV Föhrste 5:2 (3:2) Ein Offensivfeuerwerk bekamen die Zuschauer in Achtum geboten. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Marvin Günther (4.), Ben Werchan (21.) und Kordian Sienkiewicz (32.) trafen bereits vor der Pause. Föhrste hielt dagegen und kam durch Drazen Ivankovic (11.) und Jan Zirckenbach (34.) zweimal heran. Nach dem Seitenwechsel sorgten Hajrush Halimi (47.) und Philip Hawranke (52.) früh für klare Verhältnisse. Achtum rückt damit auf Rang acht vor, während Föhrste trotz engagiertem Auftritt weiterhin am Tabellenende festhängt.

___ SpVgg Hüdd.-Machtsum – TSV Deinsen 1:1 (1:0) In Machtsum begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause durch Noah Uchenna Owo (39.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm Deinsen zunehmend die Initiative und kam in der 54. Minute durch einen Strafstoß von Jonas Deister zum verdienten Ausgleich. Beide Mannschaften verpassten es danach, den Siegtreffer zu erzielen. Das Unentschieden hilft keinem Team so richtig weiter: Machtsum bleibt auf Platz sieben, Deinsen rangiert mit elf Punkten auf dem neunten Rang.

__ SV Teutonia Sorsum – SV RW Ahrbergen 0:0 Ein seltenes Ergebnis für Ahrbergen: Zum ersten Mal in dieser Saison blieb der Tabellenzweite ohne eigenen Treffer. Gegen tief stehende und disziplinierte Sorsumer tat sich die Mannschaft von Trainer Ali Chaabu über weite Strecken schwer. Zwar hatte RW Ahrbergen mehr Spielanteile, doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Teutonia kämpfte aufopferungsvoll und verdiente sich den Punkt mit einer konzentrierten Defensivleistung. Durch das Unentschieden verliert Ahrbergen die Tabellenführung an den SC Drispenstedt, bleibt aber weiterhin ungeschlagen.

___ SSV Elze – SC Drispenstedt 2:3 (1:1) Ein Spiel mit allen Zutaten für einen Spitzenreiter: Rückstand, Unterzahl, späte Wende. Der SC Drispenstedt bewies in Elze große Moral. Nach einem frühen Rückschlag durch Mensur Berisha (3.) glich Arjtom Schepp (25.) aus. In der zweiten Halbzeit schien Elze durch den Treffer von Till David (71.) auf die Siegerstraße einzubiegen, doch dann übernahm Drispenstedt die Kontrolle. Trotz einer Gelb-Roten Karte drehte die Mannschaft von Trainer Mahmud Siala die Partie durch zwei späte Treffer ihres spielenden Trainers höchstpersönlich (81., 90.+2). Siala zeigte sich nach dem Abpfiff beeindruckt von der Einstellung seines Teams:

„Wir sind früh in Rückstand geraten, haben uns dann aber super reingearbeitet. Nach der Gelb-Roten Karte hat die Mannschaft unglaublichen Charakter gezeigt und das Spiel in Unterzahl noch gedreht. Die Moral war überragend.“ Drispenstedt bleibt damit auch im neunten Pflichtspiel ungeschlagen und setzt sich mit 19 Punkten an die Tabellenspitze – punktgleich mit RW Ahrbergen, aber dank der besseren Tordifferenz vorne.

