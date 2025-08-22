Drispenstedt trifft auf GW Hildesheim – Kellerduell in Lühnde

TuS Lühnde – VfV Borussia 06 Hildesheim II

In Lühnde stehen sich am Sonntag zwei Teams gegenüber, die bislang ohne Punktgewinn geblieben sind. Beide Mannschaften haben in den ersten beiden Spielen jeweils vier Gegentore kassiert und wollen den Negativtrend stoppen. Für den Sieger bedeutet dieses Duell die Chance, den letzten Tabellenplatz hinter sich zu lassen.

___ SC Drispenstedt – PSV GW Hildesheim Drispenstedt und GW Hildesheim sind mit je vier Punkten in die Saison gestartet. Der SC überzeugte mit einem Sieg und einem Remis, während der PSV zuletzt mit einem 3:2-Heimsieg punkten konnte. Beide Teams wollen mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Mit Neuzugang Nico Raue hat GW Hildesheim einen von zwei Spielern aus der Liga, die bereits drei Tore erzielt haben. Bei Drispenstedt ist Daniel Riffel mit zwei Toren der beste Torschütze bisher.

___ VfL Nordstemmen – TSV Föhrste Nordstemmen hat an den ersten beiden Spieltagen jeweils Unentschieden gespielt und steht damit noch ohne Sieg da. Gegner Föhrste ist mit nur einem Punkt ähnlich schwach gestartet. Für beide Mannschaften geht es darum, den ersten Dreier einzufahren und sich ins Tabellenmittelfeld vorzuarbeiten. So., 24.08.2025, 15:00 Uhr VfL Nordstemmen Nordstemmen TSV Föhrste TSV Föhrste 15:00 PUSH ___ FSV Algermissen – TSV Deinsen Algermissen liegt mit drei Punkten im Tabellenmittelfeld und möchte diesen Platz festigen. Deinsen hingegen wartet nach zwei Niederlagen noch auf den ersten Punkt. Das Duell verspricht Brisanz, da die Gäste dringend ein Erfolgserlebnis brauchen, um nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzustecken. Algermissen hat mit Gentrit Hakiqi einen torgefährlichen Spieler, der bisher schon zwei Tore erzielt hat. So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FSV Algermissen FSV Algermissen TSV Deinsen TSV Deinsen 15:00 PUSH ___ SpVgg Hüdd.-Machtsum – RSV Achtum Die SpVgg hat bislang zwei Unentschieden eingefahren und steht mit zwei Punkten im unteren Mittelfeld. Der RSV Achtum dagegen ist mit zwei Siegen optimal gestartet und will seine Serie ausbauen. Für Hüdd.-Machtsum bietet das Spiel die Gelegenheit, gegen einen der Spitzenreiter für eine Überraschung zu sorgen. Mit zwei Toren hat Achtum in Luca Emanuel Schmidt einen der bisherigen Toptorschützen der Liga. So., 24.08.2025, 15:00 Uhr Spvgg Hüddessum-Machtsum Hüdd.-Machts RSV Achtum RSV Achtum 15:00 PUSH ___ SV Teutonia Sorsum – 1. FC Sarstedt Sorsum und Sarstedt haben beide drei Punkte auf dem Konto, wobei Sorsum bislang ein Spiel verlor und eines unentschied. Sarstedt hingegen feierte bereits einen Sieg, musste aber auch eine Niederlage hinnehmen. Adris Jankir vom 1. FC Sarstedt gelangen schon zwei Tore. Beide Teams wollen mit einem Erfolg in die obere Tabellenhälfte vorrücken.

___ SSV Elze – SV RW Ahrbergen Elze hat bisher vier Punkte gesammelt und will seine Serie fortsetzen. Ahrbergen dagegen wartet nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Saisonsieg. Angesichts der ausgeglichenen Leistungen beider Teams könnte die Partie ein enges Duell auf Augenhöhe werden. Torgefährlichster Spieler bei Elze bisher ist Steffen Krumpholz, der zwei Tore gemacht hat.