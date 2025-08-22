 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Patrice König

Drispenstedt trifft auf GW Hildesheim – Kellerduell in Lühnde

Am dritten Spieltag der Kreisliga Hildesheim stehen spannende Duelle auf dem Programm – von Abstiegsduellen bis zu Spitzenspielen

Der 3. Spieltag der Kreisliga Hildesheim hält gleich mehrere brisante Begegnungen bereit. Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell zwischen TuS Lühnde und Borussia Hildesheim II, während der SC Drispenstedt den punktgleichen PSV GW Hildesheim empfängt. Zudem stehen sich mit Algermissen und Deinsen zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld gegenüber. Für Spannung sorgt auch das Aufeinandertreffen zwischen der SpVgg Hüdd.-Machtsum und Spitzenreiter RSV Achtum. Außerdem wollen Sarstedt und Sorsum Wiedergutmachung leisten, während der SSV Elze und RW Ahrbergen ein enges Match erwarten.

TuS Lühnde – VfV Borussia 06 Hildesheim II

In Lühnde stehen sich am Sonntag zwei Teams gegenüber, die bislang ohne Punktgewinn geblieben sind. Beide Mannschaften haben in den ersten beiden Spielen jeweils vier Gegentore kassiert und wollen den Negativtrend stoppen. Für den Sieger bedeutet dieses Duell die Chance, den letzten Tabellenplatz hinter sich zu lassen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TUS Lühnde
TUS LühndeTUS Lühnde
VfV Borussia 06 Hildesheim
VfV Borussia 06 HildesheimVfV Hildesh. II
15:00

SC Drispenstedt – PSV GW Hildesheim

Drispenstedt und GW Hildesheim sind mit je vier Punkten in die Saison gestartet. Der SC überzeugte mit einem Sieg und einem Remis, während der PSV zuletzt mit einem 3:2-Heimsieg punkten konnte. Beide Teams wollen mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Mit Neuzugang Nico Raue hat GW Hildesheim einen von zwei Spielern aus der Liga, die bereits drei Tore erzielt haben. Bei Drispenstedt ist Daniel Riffel mit zwei Toren der beste Torschütze bisher.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SC Drispenstedt 1911
SC Drispenstedt 1911Drispenstedt
PSV GW Hildesheim
PSV GW HildesheimPSV Hildesh.
15:00

VfL Nordstemmen – TSV Föhrste

Nordstemmen hat an den ersten beiden Spieltagen jeweils Unentschieden gespielt und steht damit noch ohne Sieg da. Gegner Föhrste ist mit nur einem Punkt ähnlich schwach gestartet. Für beide Mannschaften geht es darum, den ersten Dreier einzufahren und sich ins Tabellenmittelfeld vorzuarbeiten.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Nordstemmen
VfL NordstemmenNordstemmen
TSV Föhrste
TSV FöhrsteTSV Föhrste
15:00

FSV Algermissen – TSV Deinsen

Algermissen liegt mit drei Punkten im Tabellenmittelfeld und möchte diesen Platz festigen. Deinsen hingegen wartet nach zwei Niederlagen noch auf den ersten Punkt. Das Duell verspricht Brisanz, da die Gäste dringend ein Erfolgserlebnis brauchen, um nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzustecken. Algermissen hat mit Gentrit Hakiqi einen torgefährlichen Spieler, der bisher schon zwei Tore erzielt hat.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Algermissen
FSV AlgermissenFSV Algermissen
TSV Deinsen
TSV Deinsen TSV Deinsen
15:00

SpVgg Hüdd.-Machtsum – RSV Achtum

Die SpVgg hat bislang zwei Unentschieden eingefahren und steht mit zwei Punkten im unteren Mittelfeld. Der RSV Achtum dagegen ist mit zwei Siegen optimal gestartet und will seine Serie ausbauen. Für Hüdd.-Machtsum bietet das Spiel die Gelegenheit, gegen einen der Spitzenreiter für eine Überraschung zu sorgen. Mit zwei Toren hat Achtum in Luca Emanuel Schmidt einen der bisherigen Toptorschützen der Liga.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Hüddessum-Machtsum
Spvgg Hüddessum-MachtsumHüdd.-Machts
RSV Achtum
RSV AchtumRSV Achtum
15:00

SV Teutonia Sorsum – 1. FC Sarstedt

Sorsum und Sarstedt haben beide drei Punkte auf dem Konto, wobei Sorsum bislang ein Spiel verlor und eines unentschied. Sarstedt hingegen feierte bereits einen Sieg, musste aber auch eine Niederlage hinnehmen. Adris Jankir vom 1. FC Sarstedt gelangen schon zwei Tore. Beide Teams wollen mit einem Erfolg in die obere Tabellenhälfte vorrücken.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Teutonia Sorsum
SV Teutonia SorsumSV Sorsum
1. FC Sarstedt
1. FC SarstedtFC Sarstedt
15:00

SSV Elze – SV RW Ahrbergen

Elze hat bisher vier Punkte gesammelt und will seine Serie fortsetzen. Ahrbergen dagegen wartet nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Saisonsieg. Angesichts der ausgeglichenen Leistungen beider Teams könnte die Partie ein enges Duell auf Augenhöhe werden. Torgefährlichster Spieler bei Elze bisher ist Steffen Krumpholz, der zwei Tore gemacht hat.

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Elze
SSV ElzeSSV Elze
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911Ahrbergen
15:30

FC Concordia Hildesheim – SV Alfeld II (Mi., 10.09.)

Das Spiel wurde auf den 10.09. verschoben. Concordia Hildesheim hat mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen perfekten Start hingelegt und führt die Tabelle an. Gegner Alfeld II ist mit zwei Unentschieden solide gestartet, blieb aber noch ohne Sieg. Concordia Hildesheim hat als einzige Mannschaft nach zwei Spieltagen auch zwei Spieler, die bereits mindestens zwei Tore erzielt haben: Marlon Laubinger (3 Tore) und Roberto Cid-Valdes (2 Tore).

Mi., 10.09.2025, 19:00 Uhr
FC Concordia Hildesheim 1910
FC Concordia Hildesheim 1910FC Conc. Hil
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld II
19:00

