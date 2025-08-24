Drispenstedt stürmt an die Spitze – Nordstemmen und Algermissen siegen

Die Ergebnisse des 3. Spieltags in der Kreisliga Hildesheim lauten wie folgt: TuS Lühnde unterlag dem VfV Borussia 06 Hildesheim II mit 0:1, der SC Drispenstedt setzte sich klar mit 4:1 gegen den PSV GW Hildesheim durch und der VfL Nordstemmen gewann sein Heimspiel mit 3:1 gegen den TSV Föhrste. Der FSV Algermissen feierte einen 4:1-Erfolg über den TSV Deinsen, während die Spvg. Hüdd.-Machtsum den RSV Achtum mit 2:0 besiegte. Im Duell zwischen dem SV Teutonia Sorsum und dem 1. FC Sarstedt gab es ein 2:2-Unentschieden, und der SV RW Ahrbergen entführte mit einem 3:1-Sieg beim SSV Elze die Punkte.

TuS Lühnde – VfV Borussia 06 Hildesheim II 0:1 In einem umkämpften Kellerduell sicherte sich die Reserve von Borussia Hildesheim den ersten Saisonsieg. Mahmoud Ahmad erzielte in der 62. Minute das entscheidende Tor. Lühnde bleibt damit nach drei Spieltagen ohne Punkt und mit nur einem eigenen Treffer Tabellenletzter. Für die Borussia war der knappe Erfolg ein wichtiger Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

___ SC Drispenstedt – PSV GW Hildesheim 4:1 Drispenstedt stellte früh die Weichen auf Sieg: Mahdy Kawar traf innerhalb von zehn Minuten dreifach (7., 12., 16.) und erzielte später auch noch seinen vierten Treffer (48.). Mit nun fünf Saisontoren führt Kawar die Torjägerliste der Kreisliga Hildesheim an. Für den PSV GW Hildesheim reichte es nur zum Ehrentreffer durch Julian Jacobs. Drispenstedt übernimmt damit mit sieben Punkten die Tabellenführung, während der PSV im Mittelfeld verharrt. Trainer Mahmud Siala zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir hatten heute einen sehr guten Start in die Partie, sind die ersten 30, 35 Minuten super ins Spiel gekommen, konnten uns Chance über Chance spielen und sind dann auch verdient mit 3:0 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Hälfte haben wir gleich nach Wiederbeginn getroffen und den Deckel draufgemacht. Danach haben wir das Ergebnis verwaltet. Der Gegner kam zwar noch zu Chancen, aber insgesamt war es ein sehr gutes Spiel. Wir bleiben damit weiter ungeschlagen – sowohl in der Liga als auch im Pokal. Gegen einen Aufsteiger, der zuvor auch noch nicht verloren hatte, war das ein starkes Ergebnis.“

___ VfL Nordstemmen – TSV Föhrste 3:1 Nordstemmen setzte sich im Heimspiel verdient mit 3:1 gegen den TSV Föhrste durch. Mit dem zweiten Sieg in Serie festigte der VfL seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Föhrste bleibt dagegen nach drei Spieltagen mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Nordstemmen-Trainer Christian Knöbl fasste die Partie so zusammen: „Wir haben mit Justin Kandemir in der ersten Halbzeit als doppelten Torschützen wirklich überlegen gespielt und eine 2:0-Führung herausgespielt. Eigentlich hätten wir schon 3:0 oder 4:0 führen können, da hätte sich Förste nicht beschweren dürfen. In der zweiten Hälfte haben wir den Druck sofort wieder aufgenommen und das Spiel kontrolliert. Nach dem Anschlusstreffer per Freistoß wurde es kurz spannend, aber wir haben dann durch einen Konter das 3:1 gemacht. Insgesamt war es ein absolut verdienter Sieg für uns – bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis sogar noch deutlicher ausfallen können.“

___ FSV Algermissen – TSV Deinsen 4:1 Der FSV Algermissen präsentierte sich offensivstark und besiegte Deinsen klar mit 4:1. Torben Niemann, Gentrit Hakiqi, Patrick Pries und Anderson Kipre erzielten die Treffer für die Gastgeber. Hakiqi steht damit bei drei Saisontoren und mischt in der Torjägerliste vorne mit. Für Deinsen traf Ousmane Soumah zwischenzeitlich zum 1:2, doch am Ende setzte sich Algermissen souverän durch und steht mit sechs Punkten im oberen Tabellendrittel.

___ Spvg. Hüdd.-Machtsum – RSV Achtum 2:0 Die Spvg. Hüdd.-Machtsum landete einen wichtigen Heimsieg gegen den RSV Achtum. Jakob Bruns brachte sein Team früh in Führung, Moritz Zuba sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Hüdd.-Machtsum klettert damit ins gesicherte Mittelfeld, während Achtum nach zwei Auftaktsiegen erstmals Federn lassen musste.

___ SV Teutonia Sorsum – 1. FC Sarstedt 2:2 In einem ausgeglichenen Spiel trennten sich Sorsum und Sarstedt mit 2:2. Ziarml Naeemi und Louis Diedrich trafen für Teutonia, Adris Jankir erzielte beide Tore für die Gäste. Mit nun vier Saisontreffern ist Jankir aktuell zweitbester Torjäger der Liga. Beide Teams verharren damit im unteren Mittelfeld der Tabelle.

___ SSV Elze – SV RW Ahrbergen 1:3 RW Ahrbergen setzte seinen Aufwärtstrend fort und gewann in Elze mit 3:1. Hadi Hennaoui brachte die Gastgeber zwar in Führung, doch ein Doppelpack von Henrik Preiß und ein Treffer von Nils Pliske drehten die Partie noch vor der Pause. Mit nun fünf Punkten rangiert Ahrbergen in der Spitzengruppe, während Elze trotz vier Punkten weiter im Tabellenmittelfeld bleibt.