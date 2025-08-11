Drispenstedt siegt spät - SSV Elze mit klarem sieg über TSV Deinsen

Der RSV Achtum gewinnt auswärts in Lühnde mit 1:0, in der torreichsten Partie des ersten Spieltags trennen sich der FC Concordia Hildesheim und der 1. FC Sarstedt mit 4:3 und der SC Drispenstedt siegt bei Borussia Hildesheim II spät mit 3:2. Beim Spiel zwischen Nordstemmen und dem SV Alfeld II kann kein Sieger ermittelt werden (2:2), wie auch zwischen dem TSV Föhrste und dem SV RW Ahrbergen (1:1). Der PSV GW Hildesheim nimmt durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen den FSV Algernissen ebenfalls Drei Punkte mit. Zu guter Letzt gewinnt in der einzigen Partie mit mehr als einem Tor Unterschied der SSV Elze gegen den TSV Deinsen mit 4:1.



Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

FC Conc. Hil - FC Sarstedt: Torreiches Duell endet knapp – Laubinger mit Dreierpack

In einer packenden Partie setzte sich die Heimmannschaft mit 4:3 gegen die Gäste durch, obwohl es zwischenzeitlich nach einem klaren Sieg aussah.

Bereits in der 13. Minute gingen die Gastgeber durch einen verwandelten Strafstoß mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Marlon Laubinger mit einem Doppelpack (41., 45.) auf 3:0 – eine komfortable Halbzeitführung.

Nach Wiederanpfiff wechselten beide Teams früh, um frische Impulse zu setzen. In der 62. Minute verkürzte Adris Jankir für die Gäste auf 3:1, doch nur drei Minuten später stellte Laubinger mit seinem dritten Treffer den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her (65.).

Das Spiel schien entschieden, doch die Gäste gaben nicht auf. Peman Gangir (75.) und Yousef Emghames in der Nachspielzeit (90.+3) brachten ihre Mannschaft noch einmal gefährlich nahe heran. Am Ende blieb es jedoch beim knappen 4:3 für die Hausherren.