Drispenstedt siegt spät - SSV Elze mit klarem sieg über TSV Deinsen

Mit 28 Treffern im ersten Spieltag war es ein sehr torreicher Auftakt für die Mannschaften der Kreisliga Hildesheim. Nur in einem Spiel konnten die Zuschauer keinen Ball über die Torlinie rollen sehen: Teutonia Sorsum und Hüddesum-Machtsum trennten sich ohne Torerfolge und sicherten sich dabei jeweils den ersten Punkt der Saison.
Der RSV Achtum gewinnt auswärts in Lühnde mit 1:0, in der torreichsten Partie des ersten Spieltags trennen sich der FC Concordia Hildesheim und der 1. FC Sarstedt mit 4:3 und der SC Drispenstedt siegt bei Borussia Hildesheim II spät mit 3:2. Beim Spiel zwischen Nordstemmen und dem SV Alfeld II kann kein Sieger ermittelt werden (2:2), wie auch zwischen dem TSV Föhrste und dem SV RW Ahrbergen (1:1). Der PSV GW Hildesheim nimmt durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen den FSV Algernissen ebenfalls Drei Punkte mit. Zu guter Letzt gewinnt in der einzigen Partie mit mehr als einem Tor Unterschied der SSV Elze gegen den TSV Deinsen mit 4:1.
FC Conc. Hil - FC Sarstedt: Torreiches Duell endet knapp – Laubinger mit Dreierpack
In einer packenden Partie setzte sich die Heimmannschaft mit 4:3 gegen die Gäste durch, obwohl es zwischenzeitlich nach einem klaren Sieg aussah.
Bereits in der 13. Minute gingen die Gastgeber durch einen verwandelten Strafstoß mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Marlon Laubinger mit einem Doppelpack (41., 45.) auf 3:0 – eine komfortable Halbzeitführung.
Nach Wiederanpfiff wechselten beide Teams früh, um frische Impulse zu setzen. In der 62. Minute verkürzte Adris Jankir für die Gäste auf 3:1, doch nur drei Minuten später stellte Laubinger mit seinem dritten Treffer den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her (65.).
Das Spiel schien entschieden, doch die Gäste gaben nicht auf. Peman Gangir (75.) und Yousef Emghames in der Nachspielzeit (90.+3) brachten ihre Mannschaft noch einmal gefährlich nahe heran. Am Ende blieb es jedoch beim knappen 4:3 für die Hausherren.
Drispenstedt - VfV Hildesh. II: Spannende Schlussphase – Heimsieg nach Aufholjagd
Das Spiel begann rasant: Bereits in der 5. Minute brachte Daniel Riffel die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten – Timur-Marcello Palmisano glich in der 22. Minute aus. Kurz vor der Pause sorgte Yazan Habakzi in der Nachspielzeit (45.+4) sogar für die 1:2-Führung der Gäste.
Nach Wiederanpfiff gab es auf beiden Seiten einige Wechsel, begleitet von einer Serie an Gelben Karten, die die Intensität der Partie widerspiegelten. In der 75. Minute gelang Mahmud Siala der verdiente Ausgleich zum 2:2.
Die Partie spitzte sich in der Schlussphase weiter zu: In der 87. Minute mussten die Gastgeber nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl weiterspielen. Dennoch gelang es ihnen, in der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen – Mahdy Kawar traf in der 90.+2 Minute zum umjubelten 3:2-Endstand.
Nordstemmen - SV Alfeld II: Last-Minute-Ausgleich verhindert Heimsieg
Die Partie begann furios: Schon in der 5. Minute brachte Jonata Pedro die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten – Felix Schuster glich nur sechs Minuten später (11.) zum 1:1 aus.
Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit kamen beide Teams mit frischem Personal aus der Kabine. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in den zweiten Durchgang: In der 75. Minute traf der eingewechselte Justin Kandemir zur erneuten Führung.
In der Schlussphase versuchten die Gäste alles, um den Ausgleich zu erzielen – mit Erfolg: In der 90. Minute sorgte Finn Joel Hirsch für den späten 2:2-Endstand.
FSV Algermissen - PSV Hildesheim: Nico Raue dreht Partie
Der FSV Algermissen erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits in der 24. Minute brachte Gentrit Hakiqi die Hausherren mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause blieb es bei diesem knappen Vorsprung, auch wenn beide Teams durch Wechsel frischen Wind ins Spiel brachten.
Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Hildesheim jedoch wie verwandelt aus der Kabine. Innerhalb von nur zwei Minuten drehte Nico Raue mit einem Doppelpack (62., 64. per Strafstoß) das Spiel und stellte auf 1:2.
In der Folge versuchte Algermissen, den Ausgleich zu erzwingen, konnte jedoch die gut organisierte Defensive des PSV nicht mehr entscheidend überwinden. Zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten prägten die Schlussphase, in der die Gäste den Vorsprung clever verteidigten.
TSV Föhrste - Ahrbergen: Punkteteilung bei Spannung bis zum Schluss
In einer ausgeglichenen Partie zwischen dem TSV Föhrste und dem SV RW Ahrbergen gab es am Ende keinen Sieger.
Die Gäste aus Ahrbergen erwischten den besseren Start: In der 28. Minute brachte Aaron Christoph Binder sein Team mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern jedoch der Ausgleich – Helge Stefan Brodtmann traf in der 44. Minute zum 1:1.
In der zweiten Hälfte blieb die Begegnung hart umkämpft, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend durchsetzen konnte. Beide Teams wechselten viel, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Die Partie war von mehreren Gelben Karten geprägt, die den intensiven Charakter des Spiels widerspiegelten.
Torloses Remis zwischen Teutonia Sorsum und Hüdd.-Machtsum
Zum Saisonauftakt trennten sich der SV Teutonia Sorsum und die SpVgg. Hüdd.-Machtsum mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz intensiver Zweikämpfe und einer körperbetonten Partie blieben Tore an diesem Nachmittag Mangelware.
In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Beide Teams kamen zu vereinzelten Abschlüssen, die jedoch keine wirkliche Gefahr für die Torhüter darstellten. Zwei Gelbe Karten (33., 37.) unterstrichen den umkämpften Charakter der Begegnung.
Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Hüdd.-Machtsum wechselte früh, um frische Kräfte zu bringen, während Sorsum in der Schlussphase offensiv nachlegte. Dennoch gelang es keinem Team, den Ball im Tor unterzubringen. In den letzten Minuten wurde es hektisch: Gleich drei weitere Gelbe Karten (87., 89.) dokumentierten die hitzige Endphase.
SSV Elze startet mit klarem Sieg gegen TSV Deinsen
Der SSV Elze ist mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den TSV Deinsen in die neue Saison gestartet.
Die Partie begann turbulent: Bereits in der 5. Minute gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Ousmane Soumah in Führung. Doch die Antwort der Gäste folgte prompt – Elias Noam Körner glich nur vier Minuten später (9.) zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause brachte Steffen Krumpholz (43.) den SSV erneut in Führung.
Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gastgeber das Geschehen. In der 65. Minute erhöhte Krumpholz per Strafstoß auf 3:1. Spätestens nach dem 4:1 durch Dennis Klippstein in der 78. Minute war die Partie entschieden. Die Gäste schwächten sich in der Schlussphase zusätzlich durch eine Rote Karte (73.).
