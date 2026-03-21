Drilon Istrefi führt den MSV Richtung Landesliga Bezirksliga, Gruppe 1: Der MSV Düsseldorf marschiert vorneweg, und Drilon Istrefi hält im Mittelfeld die Fäden in der Hand. Vor den richtungsweisenden Spielen gegen Sparta Bilk und Mettmann wächst die Hoffnung, dass der Aufstieg nur noch Formsache ist. von Marcus Giesenfeld · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

MSV Düsseldorf ist auf Kurs Landesliga – Foto: Markus Becker

Bezirksliga, Gruppe 1: Im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga könnte der MSV Düsseldorf frühzeitig auf die Zielgeraden einbiegen. Elf Spieltage vor Saisonschluss hat sich die Mannschaft von Goran Tomic bereits ein Sieben-Punkte-Polster auf die zweitplatzierte TSV Eller 04 erarbeitet. Hält sich der in diesem Kalenderjahr noch verlustpunktfreie Ligaprimus auch in den nun anstehenden Partien bei DJK Sparta Bilk (4. Platz) und gegen den ASV Mettmann (5.) schadlos, dann stellt sich wirklich die Frage, wer den MSV überhaupt noch stoppen soll.

Istrefi hat Aufstiegs-Erfahrungen Für Drilon Istrefi ist die Rechnung derweil ganz einfach. „Wir gehen jedes Spiel wie ein Endspiel an. Wir wollen immer gewinnen, egal ob der Gegner ganz oben oder ganz unten in der Tabelle steht. Und wenn uns das gelingt, dann stehen wir am Ende auch oben“, sagt der Mittelfeldspieler des MSV. Istrefi weiß ganz genau, wovon er spricht. Denn der 31-Jährige ist so etwas wie ein Aufstiegsexperte. Mit dem 1.FC Mönchengladbach marschierte er als ganz junger Spieler bis in die Oberliga. Später gelang Istrefi im Trikot des SV Straelen und an der Seite heutiger Teamkollegen wie Jannick Stevens oder Aaram Abdelkarim sogar der Sprung in die Regionalliga West.

Seine Erfahrung ist für den Klub in der jetzigen Situation Gold wert. Doch nicht nur aufgrund seiner „besonderen Expertise“ ist Goran Tomic heilfroh, den vor dieser Saison vom Oberligisten Union Nettetal gekommenen Strategen in seinen Reihen zu haben. „Ich habe Drilon in persönlichen Gesprächen schon mehrfach gesagt, wie dankbar und happy ich bin, dass er sich so in den Dienst der Mannschaft stellt“, sagt der MSV-Coach. Damit spielt der Trainer auf Istrefis Bereitschaft an, in dieser Saison einen etwas defensiveren Part als gewohnt einzunehmen. „Er hat sonst ja eigentlich immer weiter vorne agiert. Bei uns spielt er nun alleine auf der Sechserposition. Mit seinem starken Passspiel, seinem Spielverständnis und seiner Übersicht ist er dort für uns extrem wertvoll“, schildert Tomic. MSV marschiert Für Istrefi selbst stellt die Versetzung überhaupt kein Problem dar. „Ich bin kein Typ, der Ansprüche stellt, nur weil er mal höherklassig gespielt hat“, sagt der Routinier, der im Laufe der Zeit gelernt hat, was wirklich wichtig ist. „Die Zeiten, in denen man vielleicht stärker auf die Anzahl der eigenen Tore und Vorlagen geachtet hat, sind vorbei. Für mich zählt der Erfolg der Mannschaft, der Erfolg des Vereins, dafür versuche ich alles zu geben.“ Bislang gelingt das vorzüglich. Der MSV marschiert souverän vorne weg, eben auch, weil Drilon Istrefi sich nicht zu schade ist, der Offensive um Sinan Kurt oder Carlos Penan den Rücken frei zu halten. „Das macht mir total Spaß. Und wenn die Jungs vorne dann auch noch so regelmäßig treffen, dann ist das umso besser“, sagt Istrefi.