Drilon Asani: Vom Co- zum Cheftrainer - Vor- oder Nachteil? Nachdem sich Sven Zurawka in Richtung Buchbach verabschiedet hat, hat sein nun ehemaliger Assistent das Sagen. Drilon Asani im FuPa-Interview... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Drilon Asani ist seit wenigen Wochen der, der die Richtung vorgibt beim ASV Neumarkt. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Hansi Flick ist das Paradebeispiel. Es ist keine Seltenheit, dass Co-Trainer in die erste Reihe aufrücken, wenn ihr Chef – aus welchen Gründen auch immer – den Verein verlässt. So auch geschehen beim ASV Neumarkt. Dort hat sich zur neuen Saison Sven Zurawka in Richtung Buchbach und Regionaliga verabschiedet – Drilon Asani übernimmt. Ein Vor- oder Nachteil? Der 31-Jährige dazu im FuPa-Interview...

Drilon, ist es ein Vor- oder Nachteil, vom Co- zum Cheftrainer befördert zu werden? Einerseits kennst Du Team und Verein bereits. Andererseits bist Du nicht der klassische frische Wind...

Für mich – und ich denke für die ganze Mannschaft – ist es ein Vorteil, dass wir uns kennen. Ein klassischer frischer Wind ist gar nicht nötig, weil wir den Weg, den wir vor einem Jahr gemeinsam begonnen haben, einfach weitergehen müssen. Da tut es gut, ein bekanntes Gesicht an der Auslinie zu haben.



Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass Du vorher noch nicht höherklassig an der Linke gestanden bist? Einerseits fehlen Dir somit wichtige Erfahrungswerte. Andererseits kannst Du völlig unbefangen die Sache angehen...

Was nicht jeder weiß: Ich habe bereits beim FC Bayern München Videoanalyse gemacht und dort mit Trainern wie Tim Walter, Sebastian Hoeneß und Holger Seitz zusammen gearbeitet. Unter anderem war ich auch bei Champions League-Spielen dabei. Deshalb würde ich behaupten, dass ich eine gewisse Erfahrung bereits mitbringe - obwohl ich noch verhältnismäßig jung bin.





Ist es ein Vor- oder Nachteil, Trainer beim ASV Neumarkt zu sein. Einerseits haben all Deine Vorgänger den Verein „außertourlich“ verlassen. Andererseits ist es eine große Chance, ein Bayernliga-Trainer sein zu dürfen...

Kommt man hier aus der Gegend ist es eine große Ehre, für den ASV Neumarkt arbeiten zu dürfen. Ich gehe das Ganze mit riesengroßer Freude an. Was mal war, war einmal.



Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass Du im selben Alter bist wie viele Deiner Spieler? Einerseits könnte somit der nötige Respekt fehlen. Andererseits bewegt ihr euch – auch was private Themen betrifft – auf der selben Ebene...

Weder Vor- noch Nachteil. Ich verstehe mich mit allen Spielern gut. Den Respekt verschafft man sich durch Vertrauen – und nicht durch eine Zahl. Und dieses Vertrauen haben wir uns im vergangenen Jahr erarbeitet.





Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass der ASV Neumarkt die beiden vergangenen Jahre als Rangdritter abgeschlossen hat? Einerseits ist somit bewiesen, dass die Adler zu den Top-Teams der Bayernliga Nord gehören. Andererseits liegt die Messlatte hoch...

Wir wollen unbedingt noch besser werden, keine Frage. Aber jede Saison ist anders. Deshalb ist zunächst einmal ein guter Start wichtig. Unser Ziel ist eigentlich ganz einfach: Wir wollen jedes Spiel gewinnen!



Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass Spielführer Alex Braun die Karriere beendet hat? Einerseits fehlt ein zentraler Spieler. Andererseits haben nun andere Kadermitglieder die Gelegenheit, sich zu zeigen...

Diese Lücke kann man nicht 1:1 schließen. Alex Braun ist ein Typ, der diesen Verein lebt. Gut, dass er als Co-Trainer weiterhin dabei ist. Er wirkt also weiterhin – wenn auch auf eine andere Art und Weise. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich: Freilich haben nun auch jüngere Spieler die Chance, sich zu zeigen.



Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass künftig eine neue Nummer 1 zwischen den Pfosten steht? Einerseits ist die neue Defensivreihe somit noch nicht eingespielt. Andererseits hat der ehemalige Junioren-Bundesliga-Spieler Lars Böhmeke enormes Potenzial...

Lars ist ein super Typ und ein super Torwart. Bereits jetzt hat sich gezeigt, dass wir richtig auf ihn bauen können.







Gehören die Adler auch in dieser Saison zu den Top-Teams der Bayernliga Nord? – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink





Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass es doch relative viele Kaderbewegungen gegeben hat. Einerseits dauert ein Umbruch bekanntlich. Andererseits kann etwas gutes Neues entstehen...

Ja, es waren einige Veränderungen, die Vor- und Nachteile mit sich bringen. Wir sind davon überzeugt, dass der Kader mindestens so gut ist wie vergangene Saison – auch in der Breite.



Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass es gleich mit dem Derby gegen Ammerthal los geht? Einerseits weiß man dann gleich, was die Stunde geschlagen hat. Andererseits ist das sicher kein lockerer Einstieg in die neue Spielzeit...

Das ist eine richtig geile Sache! Alle freuen sich riesig drauf! Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das Eröffnungsspiel bestreiten dürfen. Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Fest steht aber auch: Wir wollen das Ding ziehen!



Danke für das Gespräch – und alles Gute für die Zukunft.