Driever beendet zum Saisonende seine Tätigkeit beim A-Ligisten

„Nach zehn Jahren im Fußballgeschäft weiß man irgendwann, wann bei einem Verein Schluss sein muss“, erklärte Thomas Driever offen. „Ich habe für mich gemerkt, dass ich in den nächsten fünf, sechs Jahren insgesamt einen Schlussstrich im Amateurfußball ziehen möchte. Deshalb habe ich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist – sowohl für den Verein als auch für mich selbst –, um einen neuen Impuls zu setzen.“

Die Entscheidung sei ihm keineswegs leicht gefallen. „Ich habe hier ein sehr schönes Umfeld – tolle Fans, einen engagierten Vorstand und ein starkes Vereinswesen. Besonders die Mannschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen“, betonte der Coach. Als er seine Arbeit beim SV Emmerich-Vrasselt begann, übernahm er eine sehr junge Truppe. „Ich habe hier einen kompletten Umbruch mitgemacht. Am Anfang war es zäh und schwierig, aber heute stehen wir mit 20 bis 25 Spielern im Training da und haben eine A-Liga-Mannschaft, die die ganze Saison über im oberen Tabellendrittel mitspielen kann, darauf bin Ich stolz.“