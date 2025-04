Du wirst automatisch weitergeleitet...

Luca Schmidt (Mitte) trat für den TuS Driedorf am Donnerstag gegen den FC Niederroßbach als Vorlagengeber und Torschütze in Erscheinung. In dieser Szene setzt er sich gegen Milos Plamenac (l.) und Luc Richter von der SG Sinn/Hörbach durch. Foto: Lorenz Pietzsch © Lorenz Pietzsch

Driedorf will angreifen, aber Burg II will den Titel Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga könnte im Titelkampf und im Abstiegskampf eine erste Entscheidung fallen. Im Blickpunkt: Die Partien Driedorf - Burg II und Eibach - Oberscheld +++ Verlinkte Inhalte KLA Dillenburg Breitscheid Fellerdilln Eschenburg II Aartal + 12 weitere Dillenburg. Der kommende Sonntag dürfte für viele Mannschaften in der Fußball A-Liga Dillenburg wegweisend sein. So will der TuS Driedorf ab 15 Uhr im Duell mit Spitzenreiter SSC Burg II noch einmal Rang zwei angreifen. Für den TSV Eibach und den SC Oberscheld geht es im direkten Duell darum, wer die Liga demnächst verlassen muss. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.