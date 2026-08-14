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Ligavorschau
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Driedorf - Türkgücü: Genug für höchste Ansprüche?
Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga Dillenburg treffen im TuS Driedorf und in Türkgücü Dillenburg zwei Titelkandidaten aufeinander. Warum beide Trainer großen Respekt zeigen +++
Driedorf. Vor dem Start in die Fußball-A-Liga Dillenburg sind drei Mannschaften immer wieder auf den Favoritenschild gehoben worden: Aufsteiger Türkgücü Dillenburg, Spitzengruppendauergast TuS Driedorf und die gut verstärkte SG Dietzhölztal. Im Duell TuS Driedorf - Türkgücü Dillenburg (So., 15 Uhr) kommt es am dritten Spieltag zu einem ersten Kräftemessen untereinander.