Driedorf - Türkgücü: Genug für höchste Ansprüche? Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga Dillenburg treffen im TuS Driedorf und in Türkgücü Dillenburg zwei Titelkandidaten aufeinander. Warum beide Trainer großen Respekt zeigen +++ von Redaktion · Heute, 21:54 Uhr · 0 Leser

Ben Ströhmann (l.) und der TuS Driedorf kamen in der vergangenen Saison an Phil Bander und dem VfL Fellerdilln nicht vorbei. In dieser Saison heißen die Hauptkonkurrenten voraussichtlich Türkgücü Dillenburg und SG Dietzhölztal. © Henrik Schneider

Driedorf. Vor dem Start in die Fußball-A-Liga Dillenburg sind drei Mannschaften immer wieder auf den Favoritenschild gehoben worden: Aufsteiger Türkgücü Dillenburg, Spitzengruppendauergast TuS Driedorf und die gut verstärkte SG Dietzhölztal. Im Duell TuS Driedorf - Türkgücü Dillenburg (So., 15 Uhr) kommt es am dritten Spieltag zu einem ersten Kräftemessen untereinander.