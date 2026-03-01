 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Driedorf schnappt sich Dreier am Freitag

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Mit einem klaren Auswärtserfolg kehrt der TuS Driedorf in der Fußball-A-Liga Dillenburg aus der Winterpause zurück. Der FC Niederroßbach muss ein 0:5 in Fellerdilln hinnehmen +++

von Redaktion · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser
Symbolfoto. © VRM

In der Fußball-A-Liga Dillenburg kam der TuS Driedorf am Freitagabend durch das 5:0 (2:0) in Fellerdilln gegen den FC Niederroßbach mit einem Dreier aus der Winterpause. Der FC hingegen kassierte nach dem 0:0 in der Vorwoche bei der SG Eschenburg II die erste Niederlage.

