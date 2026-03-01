Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Driedorf schnappt sich Dreier am Freitag
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Mit einem klaren Auswärtserfolg kehrt der TuS Driedorf in der Fußball-A-Liga Dillenburg aus der Winterpause zurück. Der FC Niederroßbach muss ein 0:5 in Fellerdilln hinnehmen +++
In der Fußball-A-Liga Dillenburg kam der TuS Driedorf am Freitagabend durch das 5:0 (2:0) in Fellerdilln gegen den FC Niederroßbach mit einem Dreier aus der Winterpause. Der FC hingegen kassierte nach dem 0:0 in der Vorwoche bei der SG Eschenburg II die erste Niederlage.