Driedorf schnappt sich Dreier am Freitag

Symbolfoto. © VRM

In der Fußball-A-Liga Dillenburg kam der TuS Driedorf am Freitagabend durch das 5:0 (2:0) in Fellerdilln gegen den FC Niederroßbach mit einem Dreier aus der Winterpause. Der FC hingegen kassierte nach dem 0:0 in der Vorwoche bei der SG Eschenburg II die erste Niederlage.