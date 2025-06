Dribbelstarker Flügelspieler für den SVW

Der SV Wilhelmshaven hat den nächsten Transfer für die neue Oberliga-Saison unter Dach und Fach. Vom Bremenligisten OSC Bremerhaven wechselt der 26-jährige Mechak Nankishi an die Jade. Der schnelle und dribbelstarke Außenbahnspieler soll die Offensive des SVW in der kommenden Spielzeit beleben.

„Mechak ist ein Flügelspieler, der immer wieder Eins-gegen-Eins-Situationen sucht und seine Gegenspieler stehen lässt“, beschreibt SVW-Sportchef Florian Schmidt den Neuzugang. „Seine Geschwindigkeit ist herausragend. Wir haben in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, ihn zu uns zu holen – diesmal hat es endlich geklappt. Darüber freuen wir uns sehr.“

Nankishi bringt nicht nur Tempo, sondern auch jede Menge Erfahrung mit: Der Deutsch-Angolaner durchlief die U19-Bundesliga bei RW Erfurt und dem JFV Nordwest, sammelte anschließend Regionalliga-Erfahrung beim VfB Oldenburg und dem FC Oberneuland. In den vergangenen drei Jahren war er beim OSC Bremerhaven eine feste Größe und zählte dort zu den auffälligsten Spielern der Liga.

Mit Nankishi erhält der SV Wilhelmshaven eine Offensivkraft, die auf dem Flügel für Unruhe sorgen kann – genau das Element, das dem SVW-Spiel in der Vorsaison phasenweise gefehlt hat. Seine direkte Spielweise und individuelle Qualität dürften das Angriffsspiel der Mannschaft deutlich variabler machen.

Der Transfer passt in das strategische Bild des SVW: punktuelle Verstärkungen mit überdurchschnittlichem Potenzial, eingebettet in ein gewachsenes Kollektiv. Mit Nankishi gewinnt das Team an Tiefe und Flexibilität – und könnte im Offensivspiel einen neuen Impulsgeber gefunden haben.