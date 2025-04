Dreyner Altherren unterliegen trotz Kampfgeist knapp mit 2:3

Dreyen startete engagiert in die Partie und ließ den Ball in den ersten Minuten gut laufen. Belohnt wurde die offensive Anfangsphase nach einer Serie von Eckbällen. In der 15. Minute köpfte Fast nach einem Eckball clever in die Mitte, wo Brockmann am schnellsten reagierte und den Ball mit voller Entschlossenheit in die Maschen jagte – 1:0 für Dreyen.

Bis dahin dominierte Dreyen das Spielgeschehen, ließ Ball und Gegner laufen. Doch nach dem Führungstreffer ließ die Konzentration merklich nach, was Enger besser ins Spiel brachte. Der SC Enger näherte sich zunehmend dem Dreyener Tor an, während bei Dreyen der letzte Pass fehlte, um für klare Torchancen zu sorgen.

In der 25. Minute war es dann soweit: Gerdsmeier traf per Kopf nach einem Eckball zum Ausgleich. Der Ball flog punktgenau auf seinen Kopf, und aus fünf Metern hatte er keine Mühe – Lowack kam auf der Linie nicht mehr entscheidend an den Ball heran.

Kurios wurde es kurz vor der Pause: Kassner bereitete sich auf einen Eckball vor, doch anstatt den Ball gefährlich hereinzubringen, spielte er ihn flach direkt zum Gegner. Enger konterte sofort, doch zum Glück blieb diese Aktion ohne Folgen. Selbst der Schiedsrichter meinte nach dem Spiel, so etwas habe er noch nie gesehen.

2. Halbzeit

In der Kabine fanden Brockmann und Wehlau klare Worte: Mehr Bewegung, mehr Genauigkeit im Passspiel – und der Ball müsse wieder laufen wie zu Beginn der Partie.

Doch direkt nach Wiederanpfiff schlug Enger erneut zu. Gerdsmeier war wieder zur Stelle und erzielte in der 40. Minute das 1:2. Dreyen reagierte mit mehr Druck und brachte Peters, der sofort für Gefahr sorgte. Zwei Kopfballchancen sprangen heraus, jedoch fehlte jeweils der nötige Druck.

Auch Kronsbein versuchte es aus der Distanz, und Stadel trat zu einem aussichtsreichen Freistoß an – leider knapp über das Tor. In der 65. Minute folgte dann der verdiente Ausgleich: Peters schlug eine präzise Flanke in den Strafraum, und Brameyer köpfte souverän zum 2:2 ein.

Dreyen roch nun Lunte und wollte den Sieg. Doch der Offensivdrang wurde bestraft: In der 70. Minute konterte Enger schnell über Gerdsmeier, der mit einem feinen Lupfer das 2:3 erzielte und damit seinen Hattrick perfekt machte.

Dreyen warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorn. Die große Chance zum Ausgleich kam noch: Kronsbein über links, flach in die Mitte auf Brameyer, der weiter auf den freistehenden Winkler – doch dieser kam ins Straucheln und scheiterte am starken Keeper der Engeraner. Danach war Schluss.

Fazit:

Dreyen zeigte streckenweise eine starke Partie, ließ aber in entscheidenden Momenten die letzte Konsequenz vermissen. Enger war effektiver vor dem Tor und hatte in Gerdsmeier den Mann des Spiels. Trotz der Niederlage kann das Team auf viele gute Ansätze aufbauen.

Tore:

1:0 Brockmann (15.)

1:1 Gerdsmeier (25.)

1:2 Gerdsmeier (40.)

2:2 Brameyer (65.)

2:3 Gerdsmeier (70.)