Dreyen trotzt Bünde: Keller-Romantik, Fairplay und ein Sonntagsschuss

Bünde/Dreyen. Es war alles angerichtet für ein kurioses, aber denkwürdiges Fußballspiel – allerdings nicht auf dem Rasen, sondern schon bevor der erste Ball überhaupt rollte. Denn während sich die Teams sonst standesgemäß in den Kabinen der Schule umziehen, mussten die Dreyener diesmal improvisieren: Die Räume waren belegt. Also ging es für die Truppe kurzerhand in den Keller des Nebengebäudes – ein Ort, der mehr nach Geschichtsunterricht als nach Bezirksliga roch.

Da kein offizieller Schiedsrichter zur Verfügung stand, setzte man auf das Motto: „Fairplay statt Pfeife.“ Und tatsächlich: Beide Teams hielten sich größtenteils an das Gentleman-Abkommen – auch wenn’s später durchaus knisterte.

„Nur Gegner, die wir nicht mögen, stecken wir normalerweise da runter!“, flachste Bünde vor Anpfiff. Doch die Dreyener nahmen’s mit Humor – und machten den muffigen Raum zur Motivationshöhle. Spielertrainer Brockmann, selbst verletzt, aber an der Seitenlinie lautstark dirigierend, schwor gemeinsam mit Wehlau die Mannschaft auf das Spiel ein. Drei kurzfristige Neuzugänge – Heidemann, Fast und Wortmann – standen parat. Die Personalnot war groß, doch der Teamgeist noch größer.

Erste Hälfte: Dreyen eiskalt, Bünde ideenreich

Bünde begann druckvoll, dominierte das Geschehen und schnürte Dreyen phasenweise am eigenen Strafraum ein. Doch die Gäste verteidigten kompakt: Libero Stadel organisierte seine Abwehr souverän, Winkler und Heidemann hielten die Außen dicht, während vorne Sturmtank Meyer Bälle festmachte und für Entlastung sorgte.

Dann der erste Stich der Dreyener – und was für einer:

Ein langer Ball von Winkler, Brameyer nimmt Maß und lupft aus gut 25 Metern über den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper – 1:0 für Dreyen! Ein Treffer wie aus dem Nichts, aber technisch sauber und eiskalt vollstreckt.

Bünde antwortete mit wütenden Angriffen, versuchte es mehrfach aus der Distanz, doch Schierbaum im Dreyener Tor war hellwach und parierte stark. Auch ein Schuss von Reiprich, dem eigentlichen Spielmacher, strich knapp über die Latte. So ging es mit einer etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Führung in die Pause.

Zweite Hälfte: Chancenwucher und ein Hauch von Chaos

Zur Pause musste Coach Brockmann umbauen: Meyer raus, Kronsbein rein, Winkler rückte in den Sturm. „Nicht zu früh draufgehen, eng stehen!“, lautete die Devise – leichter gesagt als getan, denn Bünde kam mit ordentlich Dampf aus der Kabine.

Doch Dreyen blieb diszipliniert, ließ den Ball über Stadel, Schierbaum und Lowack ruhig zirkulieren und wartete auf Konter. Dann folgte die Riesenchance:

Heidemann verlängert eine Flanke perfekt auf Brameyer, der aus acht Metern den Ball über das Tor jagt – vermutlich wäre es ohnehin Abseits gewesen, aber die Szene passte ins Bild: Dreyen verpasste die Vorentscheidung.

Kurz darauf sorgte das Fehlen eines Schiedsrichters für Diskussionsstoff: Nach einem Zweikampf im Strafraum zwischen Schierbaum und einem Bünde-Angreifer blieb der Elfmeterpfiff aus – und nach kurzer, aber hitziger Debatte einigten sich beide Seiten sportlich: Weiterspielen.

Dann die nächste Hundertprozentige: Winkler enteilt der Abwehr, umkurvt den Keeper, wird nach außen abgedrängt, spielt quer auf Brameyer – doch der scheitert aus zehn Metern am Torwart und einem auf der Linie klärenden Verteidiger. Auch Wehlau versuchte es nochmal mit einem strammen Schuss, knapp drüber.

In der Schlussphase warf Bünde nochmal alles nach vorne, doch Dreyen verteidigte aufopferungsvoll und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Fazit: Leidenschaft siegt über Leichtigkeit

Am Ende stand ein 1:0 für Dreyen, das weniger glanzvoll als vielmehr kämpferisch erarbeitet war.

Trotz Personalnot, Kellerkabine und fehlendem Schiri zeigte die Mannschaft eine geschlossene Vorstellung, taktische Disziplin und eine ordentliche Portion Witz.