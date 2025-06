Dreyen lädt ein: Kleinfeld-Klassiker der Altherren am Freitagabend

Am kommenden Freitag, den 06. Juni 2025 um 18:30 Uhr ist es endlich wieder so weit: Die Gartenstraße in Dreyen verwandelt sich in einen brodelnden Schauplatz für das traditionelle Kleinfeldturnier der Altherren des TSV RW Dreyen. Was im Kalender vieler Fußballfreunde bereits rot markiert ist, verspricht auch in diesem Jahr wieder beste Unterhaltung, spannende Duelle und ein herzliches Wiedersehen unter langjährigen Weggefährten.