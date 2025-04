Drexler-Show im Derby - Künzing zementiert Platz 2 - Sorge um Seidl

Die Hausherren machten dann einen großen Schritt Richtung Vizemeisterschaft und konnten ihren Vorsprung auf den Rangdritten FC Obernzell-Erlau, bei dem die "Römer" noch ran müssen, wieder auf sechs Zähler vergrößern. Ein Wermutstropfen war allerdings die Verletzung von Goalgetter Christian Seidl, der bereits nach 20 Minuten mit einer Muskelverletzung das Spielfeld verlassen musste. "Wir haben gut begonnen und sind früh in Führung gegangen. Das verletzungsbedingte Ausscheiden von Christian Seidl sorgte für einen kurzzeitigen Bruch in unserm Spiel. Niederateich war nun voll in der Partie und konnte ausgleichen. Uns gelang aber dann kurz vor der Pause das 2:1. In der zweiten Halbzeit sind wir bewusst tiefer gestanden und wollten den Gegner - der dann mehr Spielanteile hatte - auskontern, fingen uns aber nach einem Abwehrfehler das 2:2 ein. Hinten raus war es dann eine Willensleistung und am Ende ein ganz wichtiger Sieg. Es war kein hochklassiges, aber ein ordentliches Bezirksliga-Spiel, in dem ein Punkteteilung sicherlich auch nicht unverdient gewesen wäre", resümierte Künzings Coach Matthias Süß, der sich in der Nachspielzeit aufgrund der vielen Ausfälle sogar noch selbst einwechselte. "Der Mannschaft muss man an dieser Stelle mal ein großes Lob aussprechen. Seit Wochen stehen uns nur 13, 14 Mann zur Verfügung, die es aber überragend machen."