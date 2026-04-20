Drexler entscheidet Krimi in Ringelai – Hinterschmiding ohne Probleme

Der SC Herzogsreut lieferte sich ein wildes Duell mit dem TSV Ringelai. – Foto: Bernardo Picture

In der A-Klasse Freyung spitzt sich der Zweikampf um die Meisterschaft am 22. Spieltag weiter zu. Während der ungeschlagene Tabellenführer TV Freyung einen 3:1-Arbeitssieg gegen den SV Perlesreut II feierte, demontierte der SSV Hinterschmiding den SV Röhrnbach II mit einem deutlichen 7:0 und bleibt dem Primus mit nur einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Das absolute Highlight des Wochenendes fand jedoch im Ohetal statt, wo der TSV Ringelai in einer schier unglaublichen Schlussphase mit drei Toren ab der 90. Minute den SC Herzogsreut niederrang. Auch der SV-DJK Karlsbach und der SV Kumreut fuhren Siege ein, während die Reserve des TSV Waldkirchen im Stadtderby gegen Böhmzwiesel ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Was sich am Sportplatz in Ringelai abspielte, wird wohl noch lange Gesprächsstoff bleiben. Nach einer torarmen ersten Halbzeit, in der lediglich Christoph Einberger in der 43. Minute zum 1:0 traf, explodierte die Partie nach dem Seitenwechsel. Herzogsreut drehte das Spiel durch Nico Krückl in der 51. Minute und einen Foulelfmeter von Andreas Freund in der 59. Minute. Simon Pittner glich für den Tabellendritten in der 74. Minute per Seitfallzieher spektakulär aus. In der Schlussminute schien Jonas Eibl mit dem 3:2 in der 90. Minute den Sieg für Ringelai gesichert zu haben, ehe Sebastian Drexler in derselben Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog. Herzogsreut schlug in der 90.+3 Minute durch einen Kopfball von Krückl erneut zurück. Doch das letzte Wort hatte Matthias Drexler, der in der 90.+5 Minute einen Abpraller zum 4:3-Endstand verwertete. Ein Sieg der Moral, der Ringelai auf Platz drei festigt.

Tore: 1:0 Christoph Einberger (43.), 1:1 Nico Krückl (51.), 1:2 Andreas Freund (59. Foulelfmeter), 2:2 Simon Pittner (74.), 3:2 Jonas Eibl (90.), 3:3 Nico Krückl (90.+3), 4:3 Matthias Drexler (90.+5)

Gelb-Rot: Sebastian Drexler (90./TSV Ringelai) ---

In einer Partie, die lange Zeit auf Augenhöhe stattfand, feierte der SV-DJK Karlsbach einen am Ende etwas schmeichelhaften Auswärtssieg. Die Hausherren aus Bischofsreut verteidigten leidenschaftlich und hielten das Spiel bis in die Schlussphase offen, obwohl Michael Seibold in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl gelang Karlsbach erst in der 80. Minute der Durchbruch, als Daniel Peller mit einem abgefälschten Schuss zur Führung traf. Simon Pfeiffer sorgte in der 89. Minute nach einem perfekt vorgetragenen Konter für die Entscheidung. Während die Spielgemeinschaft mit hadert, festigt Karlsbach mit 40 Punkten den vierten Tabellenplatz und wahrt die theoretische Chance auf die Relegation. Tore: 0:1 Daniel Peller (80.), 0:2 Simon Pfeiffer (89.)

Gelb-Rot: Michael Seibold (62./SG Bischofsreut / Haidmühle/) ---

Der SV Kumreut unterstrich seine gute Form und entführte drei Punkte aus Grainet. Marco Veltl brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, nachdem er sich nach einem langen Ball durchgesetzt hatte. Grainet II antwortete zwar in der 18. Minute durch Christian Moser, der den Ball zum 1:1 ins kurze Eck jagte, doch in der zweiten Halbzeit war Kumreut das eiskalte Team. Daniel Königseder drückte den Ball in der 60. Minute nach einer Ecke zur erneuten Führung über die Linie. Danach schlug die Stunde von Petr Balousek, der einen Fehler in der Graineter Hintermannschaft in der 70. Minute zum 1:3 nutzte und in der 86. Minute nach einem Konter den 1:4-Endstand besorgte. Kumreut schiebt sich damit auf den sechsten Tabellenplatz vor. Tore: 0:1 Marco Veltl (7.), 1:1 Christian Moser (18.), 1:2 Daniel Königseder (60.), 1:3 Petr Balousek (70.), 1:4 Petr Balousek (86.) ---

Im Stadtderby gegen das noch immer punktlose Schlusslicht aus Böhmzwiesel gab sich die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen keine Blöße. Maximilian Westall war der alles überragende Akteur auf dem Platz und erzielte drei Treffer für sein Team. Seinen ersten Erfolg verbuchte er in der 29. Minute aus der Distanz, bevor Alexander Westall in der 45. Minute auf 0:2 erhöhte. In der zweiten Halbzeit schraubte Maximilian Westall das Ergebnis durch Tore in der 69. Minute und der 75. Minute weiter in die Höhe. Zwischenzeitlich hatte Philipp Stadler in der 71. Minute einen Distanzschuss zum 0:4 im Gehäuse der Hausherren untergebracht. Waldkirchen II belegt mit 37 Punkten den fünften Rang und bleibt im gesicherten oberen Mittelfeld der Tabelle. Tore: 0:1 Maximilian Westall (29.), 0:2 Alexander Westall (45.), 0:3 Maximilian Westall (69.), 0:4 Philipp Stadler (71.), 0:5 Maximilian Westall (75.) ---

Der Verfolger aus Hinterschmiding präsentierte sich gegen die ersatzgeschwächte Reserve aus Röhrnbach in absoluter Torlaune. Daniel Hödl eröffnete den Torreigen in der 14. Minute nach einer präzisen Flanke von Simon Hackl. Alexander Kaspar erhöhte in der 35. Minute per Distanzschuss, bevor Korbinian Wilhelm in der 38. Minute seinen 25. Saisontreffer markierte. Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte Jonas List in der 46. Minute auf 4:0. Erneut Hödl in der 48. Minute sowie ein Doppelpack von Simon Hackl in der 62. Minute und der 65. Minute stellten den Endstand her. Hinterschmiding war über die gesamte Dauer die dominierende Mannschaft und hält mit nun 49 Punkten den Kontakt zur Tabellenspitze, während Röhrnbach II weiterhin mit neun Zählern auf dem vorletzten Rang verweilt. Tore: 1:0 Daniel Hödl (14.), 2:0 Alexander Kaspar (35.), 3:0 Korbinian Wilhelm (38.), 4:0 Jonas List (46.), 5:0 Daniel Hödl (48.), 6:0 Simon Hackl (62.), 7:0 Simon Hackl (65.) ---