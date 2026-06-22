Dresdner SC feiert Klassenerhalt – Rabenstein verpatzt das Finale

Dabei sah es im ersten Durchgang unter der Leitung von Schiedsrichter Jens Rohland noch nach einer ausgeglichenen Partie aus. Die Delling-Elf, bei der Stefan Schmidt für Anton Rohleder im Tor stand, hielt defensiv stabil dagegen und ging mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

Was sich jedoch direkt nach dem Seitenwechsel abspielte, glich aus Sicht der Gäste einem kollektiven Tiefschlaf. Keine 120 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Robert Roch den DSC in Führung brachte (47.). Nur elf Minuten später war es erneut Roch, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 erhöhte (58.) und die Handwerker eiskalt erwischte. Rabenstein fand in der Folge kein Mittel gegen die beflügelten Dresdner, die im Abstiegskampf um ihr Leben rannten. In der Schlussphase schraubte Timon Weigel das Ergebnis mit einem schnellen Doppelpack (75. / 79.) vollends auf 4:0 in die Höhe.

Rabensteins Trainer Ringo Delling fand nach dem Abpfiff deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft: „Das letzte Spiel war zum Vergessen und schmälert leider eine insgesamt gute Saison.“ Gleichzeitig legte der Coach den Finger in eine tiefe Wunde, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Spielzeit zog: „Diese Spielzeit hatten wir anscheinend eine Dresden-Allergie. Aus insgesamt acht Spielen gegen Dresdner Mannschaften gelang uns lediglich ein Sieg im Hinspiel gegen den DSC und ein Unentschieden im Hinspiel gegen Borea. Im Jahr 2026 haben wir komplett alle Punkte gegen Teams aus der Landeshauptstadt abgegeben.“