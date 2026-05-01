Dresdner-Derby im Fokus – Neusalza-Spremberg vor Pflichtaufgabe

– Foto: Hans-Ernst Friedrich

Am 24. Spieltag der Sachsenklasse Ost blickt die gesamte Region gespannt auf die Kraftverhältnisse an beiden Enden der Tabelle. Während der FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit neun Punkten Vorsprung einsam seine Kreise an der Spitze zieht und bereits den Atem des Titels spürt, brennt im Tabellenkeller die Luft lichterloh. Besonders das prestigeträchtige Dresdner Derby zwischen dem Post SV und der SG Striesen sowie der ungleiche Kampf des Aufsteigers aus Zschachwitz gegen den Tabellenführer versprechen pure Unterhaltung.

Morgen, 14:00 Uhr FV Eintracht Niesky Niesky SV Bannewitz SV Bannewitz 14:00 PUSH

Der Tabellendritte aus Niesky empfängt den kriselnden Aufsteiger aus Bannewitz und sinnt auf Wiedergutmachung. Das Hinspiel dient den Gastgebern als warnendes Beispiel, denn damals kam die Eintracht nicht über ein 3:3 Unentschieden hinaus. Niklas Gavin Kleschatzky brachte Niesky in der 22. Minute in Führung, doch Bannewitz bewies enorme Moral. Ein Eigentor von Steve Kunze in der 33. Minute und Treffer von Niklas Winkler in der 68. Minute sowie Florian Schmieder in der 71. und 81. Minute sorgten für ein Wechselbad der Gefühle. Benjamin Schiller hatte in der 69. Minute zwischenzeitlich zum 1:3 erhöht. Niesky geht mit 41 Punkten als klarer Favorit in die Partie, während Bannewitz mit 15 Zählern auf Platz 14 jeden Punkt benötigt.

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Morgen, 15:00 Uhr FSV Oderwitz 02 FSV Oderwitz SV Chemie Dohna Chemie Dohna 15:00 PUSH

Für den FSV Oderwitz 02 ist die Devise klar: Siegen, um den Funken Hoffnung auf den Aufstieg am Leben zu erhalten. Nach dem torlosen Remis gegen Striesen beträgt der Rückstand auf den Primus nun neun Punkte. Zu Gast ist der SV Chemie Dohna, der zuletzt eine 2:4 Niederlage gegen Hoyerswerda einstecken musste. Im Hinspiel behielten die Oderwitzer mit 3:1 die Oberhand. Krystof Janu in der 32. Minute und Oliver Kahle in der 45. Minute sorgten für eine Pausenführung, bevor Dawid Drumlak in der 86. Minute den Deckel draufmachte. Stanley Rost traf in der 50. Minute per Handelfmeter zum zwischenzeitlichen Anschluss. Oderwitz muss gegen den Tabellenachten seine offensive Wucht wiederfinden, um Neusalza-Spremberg unter Druck zu setzen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Wesenitztal Wesenitztal SV Aufbau Deutschbaselitz SV Aufbau 15:00 PUSH

In Wesenitztal treffen zwei Tabellennachbarn im Kampf um den endgültigen Klassenerhalt aufeinander. Der Zehnte empfängt den Elften, wobei nur zwei Punkte die beiden Kontrahenten trennen. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Wesenitztal durch ein Tor von Phillip Kaps in der 53. Minute mit 1:0 für sich entschied. Beide Teams reisen mit einer Niederlage im Gepäck an, was die Bedeutung dieses Duells zusätzlich verschärft. Wesenitztal hat 30 Punkte auf dem Konto und könnte mit einem Heimsieg den Vorsprung auf Deutschbaselitz ausbauen, während der Aufsteiger aus der Oberlausitz versucht, den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu verteidigen. Ronny Glöckner (Trainer, SV Aufbau Deutschbaselitz): „Wesenitztal kämpft um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Auch wir als Aufsteiger stecken nach zuletzt vier Niederlagen in einer schwierigen Phase, in die wir nun hineingerutscht sind. Unser Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt – es wäre großartig, wenn wir das schaffen, und dafür werden wir alles in die Waagschale werfen. Wir wissen jedoch um die schwere Aufgabe in Wesenitztal, da der Gegner besonders heimstark ist und mit seinem agilen Stürmer Schiefner stets Torgefahr ausstrahlt. Daher ist es für uns entscheidend, gemeinsam sehr kompakt aufzutreten und zu punkten, um uns von Woche zu Woche unserem großen Ziel, dem Klassenerhalt, zu nähern. Dieser steht an oberster Stelle und ist nur im Kollektiv zu erreichen. Unser Kader ist klein; zudem hatten wir in der Winterpause viele Verletzte zu beklagen, was wir nur schwer kompensieren können. Dennoch versuchen wir alles, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Das ist auch in dieser Spielklasse absolut möglich, sofern die personellen Voraussetzungen stimmen. Es wird ein ‚heißer Tanz‘ auf dem engen Feld in Wesenitztal, aber wir sind guter Dinge.“ ---

Das Schlusslicht aus Görlitz schöpft nach dem jüngsten 4:1 Erfolg gegen Zschachwitz neue Hoffnung. Doch nun wartet mit dem Radeberger SV ein echtes Schwergewicht der Liga. Die Gäste belegen den vierten Platz und strotzen nach ihrem 4:1 Sieg gegen Wesenitztal vor Selbstvertrauen. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte den Görlitzern noch immer Schweißperlen auf die Stirn treiben, als sie in Radeberg mit 1:6 untergingen. Damals trafen Maurice Hagen in der 16. Minute, Oliver Hirsch in der 41. Minute, Christian Noack in der 51. Minute, Julian Babisch in der 59. Minute, Mark Bürger in der 69. Minute und Moritz Damm in der 78. Minute für Radeberg. Karamo Keita gelang in der 82. Minute lediglich der Ehrtreffer. Görlitz benötigt mit elf Punkten ein Wunder, um den Rückstand zum rettenden Ufer weiter zu verkürzen. Jacques Damm (Sportlicher Leiter, Radeberger SV): „Ich denke, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Man darf den Gegner nicht unterschätzen, da er bereits im Hinspiel sehr präsent und körperlich stark agiert hat. Es wird sicher wieder ein harter Samstagnachmittag werden. Unsere Prämisse liegt darin, die Anzahl der Gegentore zu minimieren, um positiv in die letzten Wochen der Saison zu gehen. Da wir in dieser Spielzeit insgesamt zu viele Gegentreffer kassiert haben, liegt der Fokus nun klar auf der Abwehr. So sollten wir gut gewappnet in das kommende Wochenende und die verbleibenden Spiele gehen.“ ---

Morgen, 16:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 II Hoyerswerdaer FC Hoyerswerda 16:00 PUSH

Die Reserve aus Bischofswerda steht auf dem 13. Platz mit dem Rücken zur Wand. Mit 23 Punkten beträgt der Rückstand auf den zwölften Rang bereits drei Zähler. Nun kommt der Hoyerswerdaer FC, der nach dem 4:2 Erfolg gegen Dohna auf dem sechsten Platz rangiert. Das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde endete 3:1 für Hoyerswerda. Wallace Lucas Aires da Silva brachte den HFC in der 20. Minute in Führung, bevor John Pascal Mann in der 45.+1. Minute ausglich. Thomas Kutscher in der 86. Minute und Vladyslav Basiuk in der 90.+7. Minute sicherten schließlich den Sieg für Hoyerswerda. Bischofswerda muss nach der Niederlage gegen Niesky dringend punkten, um nicht tiefer in den Abgrund zu rutschen. ---

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr Post SV Dresden Post SV SG Dresden Striesen SG Striesen 11:00 PUSH

Das Dresdner Stadtderby verspricht Brisanz und Leidenschaft. Der Post SV Dresden empfängt die SG Dresden Striesen und will den Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen. Damals siegte die Post-Elf überraschend mit 3:1. Eric Zimmermann brachte Striesen in der 43. Minute zunächst in Führung, doch ein Doppelpack von Jean Samuel Kodji in der 45. Minute und 75. Minute sowie ein Foulelfmeter von Richard Kohl in der 79. Minute drehten die Partie. Post-Torwart Karl Männel parierte zudem einen Elfmeter von Marc Wagner. Während Striesen mit 26 Punkten auf Platz fünf steht, kämpft der Post SV mit 26 Punkten auf Rang zwölf um jeden Zentimeter Boden gegen den Abstieg. ---

Es ist das Duell David gegen Goliath. Der souveräne Spitzenreiter empfängt den Tabellenfünfzehnten. Neusalza-Spremberg kann mit einem weiteren Erfolg den Weg zur Meisterschaft fast schon ebnen. Das Hinspiel war eine einseitige Demonstration der Macht, die der Primus mit 6:0 für sich entschied. Tobias Draßdo traf in der 38. Minute und 71. Minute jeweils per Foulelfmeter, Leon Erdmann steuerte Tore in der 57. Minute und 61. Minute bei. Sebastian Tews in der 84. Minute und Marius Riedel in der 88. Minute machten das Debakel für Zschachwitz perfekt. Für den Aufsteiger aus Zschachwitz, der bei 15 Punkten stagniert, gleicht diese Aufgabe einer Herkulesprüfung unter extremer psychischer Belastung. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SG Weixdorf Weixdorf Radebeuler BC 08 Radebeul 15:00 PUSH

In Weixdorf treffen zwei formstarke Mannschaften des Mittelfelds aufeinander. Der Neunte empfängt den Siebten. Nur drei Punkte trennen diese beiden Teams in der Tabelle. Das Hinspiel endete nach einem packenden Verlauf 2:2 unentschieden. Francesco De Nobrega Barbati brachte Radebeul in der 49. Minute in Führung, Leon Trier erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. Doch Weixdorf bewies Kämpferherz und glich durch einen späten Doppelpack von Benno Scholz in der 84. Minute und der 90.+5. Minute noch aus. Weixdorf kommt mit dem Selbstvertrauen eines 3:1 Sieges aus Deutschbaselitz, während Radebeul nach dem fulminanten 5:0 gegen den Post SV vor Spielfreude nur so strotzt.

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