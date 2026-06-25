Dresden statt Hannover: Sterner macht Rückkehr an die Elbe perfekt Nach zwei Leihphasen ist die Entscheidung gefallen: Jonas Sterner verlässt Hannover 96 endgültig von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Nach einer halbjährigen Leihe wird aus der Rückkehr nach Dresden nun eine feste Verbindung: Jonas Sterner verlässt Hannover 96 und wechselt dauerhaft zu Dynamo Dresden. Darauf verständigten sich beide Vereine nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Monate.

Der 24-Jährige war bereits im Sommer 2025 von Holstein Kiel nach Hannover gekommen, hatte sich in Dresden jedoch längst einen Namen gemacht. Schon in der Aufstiegssaison der Sachsen gehörte Sterner zu den Leistungsträgern, ehe er im Winter auf Leihbasis an die Elbe zurückkehrte. Stammkraft in der Rückrunde In Dresden fand Sterner sofort wieder zu seiner alten Rolle zurück. Der Rechtsverteidiger stand in allen 17 Rückrundenspielen in der Startelf und absolvierte den Großteil der Begegnungen über die komplette Spielzeit. Mit konstanten Leistungen trug er maßgeblich dazu bei, dass Dynamo den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sichern konnte.

Während seine Einsatzzeiten in Hannover begrenzt blieben, entwickelte er sich in Dresden erneut zu einer festen Größe auf der rechten Außenbahn. 96-Sportdirektor Ralf Becker zeigte auf der Vereinshomepage Verständnis für den Wechsel und betonte die enge Verbindung Sterners zu Dynamo Dresden „Jonas ist 2025 mit Dynamo Dresden in die 2. Liga aufgestiegen und auch die Leihe im Winter hat für ihn sehr gut funktioniert. Er hat sich in Dresden erneut als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etabliert und fühlt sich dort einfach heimisch. In den Gesprächen haben wir jetzt eine Konstellation erreicht, die für alle gut passt.“