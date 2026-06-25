Dresden statt Hannover: Sterner macht Rückkehr an die Elbe perfekt

Nach einer halbjährigen Leihe wird aus der Rückkehr nach Dresden nun eine feste Verbindung: Jonas Sterner verlässt Hannover 96 und wechselt dauerhaft zu Dynamo Dresden. Darauf verständigten sich beide Vereine nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Monate.
Der 24-Jährige war bereits im Sommer 2025 von Holstein Kiel nach Hannover gekommen, hatte sich in Dresden jedoch längst einen Namen gemacht. Schon in der Aufstiegssaison der Sachsen gehörte Sterner zu den Leistungsträgern, ehe er im Winter auf Leihbasis an die Elbe zurückkehrte.
In Dresden fand Sterner sofort wieder zu seiner alten Rolle zurück. Der Rechtsverteidiger stand in allen 17 Rückrundenspielen in der Startelf und absolvierte den Großteil der Begegnungen über die komplette Spielzeit. Mit konstanten Leistungen trug er maßgeblich dazu bei, dass Dynamo den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sichern konnte.
Während seine Einsatzzeiten in Hannover begrenzt blieben, entwickelte er sich in Dresden erneut zu einer festen Größe auf der rechten Außenbahn.
96-Sportdirektor Ralf Becker zeigte auf der Vereinshomepage Verständnis für den Wechsel und betonte die enge Verbindung Sterners zu Dynamo Dresden „Jonas ist 2025 mit Dynamo Dresden in die 2. Liga aufgestiegen und auch die Leihe im Winter hat für ihn sehr gut funktioniert. Er hat sich in Dresden erneut als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etabliert und fühlt sich dort einfach heimisch. In den Gesprächen haben wir jetzt eine Konstellation erreicht, die für alle gut passt.“
Auch Sterner selbst blickt positiv auf seine Zeit in Hannover zurück, sieht seine sportliche Zukunft aber klar in Dresden: „Ich bin dankbar, dass eine Lösung gefunden wurde. Ich habe speziell in der Rückrunde noch einmal sehr stark gespürt, dass ich meinen Weg in Dresden gern weitergehen möchte. Hannover 96 habe ich als tollen Klub kennengelernt, dem ich für die neue Saison viel Erfolg wünsche.“
Mit dem festen Wechsel endet Sterners Kapitel bei Hannover 96 nach nur einer Saison. Für Dynamo Dresden hingegen bleibt ein Spieler, der sich an der Elbe längst als verlässliche Größe etabliert hat.