Dresden fehlt noch ein Sieg zum Aufstieg, Cottbus lässt Federn

Völlig überraschend ließ der FC Energie Cottbus gegen die bereits abgestiegenen SpVgg Unterhaching Punkte liegen. Der 1. FC Saarbrücken nutzte die Chance und zeigte Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße die Grenzen auf. Dynamo Dresden ist unterdessen nach dem Sieg gegen den SV Sandhausen schon mit einem Bein in Liga zwei.

Die erste Chance der Partie verbuchte Kjell Wätjen, der aus kurzer Distanz aber nur das Außennetz traf (7.). Allmählich meldete sich aber auch Hannover am Spiel an, gemessen an der fast aussichtslosen Tabellenkonstellation musste aber auch etwas von 96 kommen. Ein erster Warnschuss von Robin Kalem rauschte knapp am Gehäuse vorbei (11.). Der Angreifer forderte daraufhin Marcel Lotka nach einem Konter auch zu einer Parade (30.). Die Hannoveraner hatten nun Blut geleckt. David Lelle legte im Strafraum Mustafa Abdullatif, den fälligen Strafstoß verwandelte Eric Uhlmann zur verdienten Führung (36.). Es ging munter weiter: Abdullatif spritzte ins gegnerische Aufbauspiel dazwischen, sein Schuss wurde noch geblockt, doch im Nachsetzen war Kalem zur Stelle (38.).

Die beiden Protagonisten traten auch kurz nach dem Seitenwechsel in Erscheinung. Erneut erkämpfte sich Abudllatif den Ball, setzte diesmal Kalem in Szene, der erneut cool blieb und seinen zweiten Treffer erzielte. Dortmund bemühte sich in der Folge um eine Antwort, prallte aber immer wieder am stark aufgelegten Toni Stahl ab. So machten die Gäste durch Sean Busch endgültig den Deckel auf die Partie (78.). In Sachen Klassenerhalt bräuchte die Hannoveraner zwar immer noch ein kleines Wunder, zeigten aber zum rechten Zeitpunkt eine Reaktion.

Borussia Dortmund II – Hannover 96 II 0:4

Borussia Dortmund II: Marcel Lotka, Niklas Jessen (46. Baran Mogultay), Yannik Lührs, Ben Hüning, David Lelle (66. Rodney Elongo-Yombo), Michael Eberwein, Franz Roggow (77. Filippo Mane), Julian Hettwer, António Fóti, Kjell Wätjen (77. Babis Drakas), Paul-Philipp Besong (46. Ayman Azhil)

Hannover 96 II: Toni Stahl, Hayate Matsuda, Eric Uhlmann, Lukas Wallner, Keanu Brandt, Mustafa Abdullatif (69. Sean Busch), Ben Westermeier (87. Noah Engelbreth), Jeremie Niklaus, Robin Kalem (77. Montell Ndikom), Husseyn Chakroun (87. Melkamu Frauendorf), Valmir Sulejmani (77. Stefano Marino)

Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 2000

Tore: 0:1 Eric Uhlmann (36. Foulelfmeter), 0:2 Robin Kalem (38.), 0:3 Robin Kalem (51.), 0:4 Sean Busch (78.)

Saarbrücken zieht an der Hafenstraße mit Cottbus gleich

Saarbrücken gelang gegen das beste Rückrundenteam ein Blitzstart: Patrick Sontheimer erhielt nahe der Strafraumgrenze zu viel Platz und setzte das Leder trocken ins Eck - 1:0 (6.). RWE fehlte es in der Folge an der letzten Überzeugung zum Ausgleichstreffer, Saarbrücken konnte gegnerische Vorstöße recht einfach im Zaum halten. Gefährlicher wurde es stattdessen vor dem Tor von Felix Wienand. Der Schlussmann rettete zunächst noch gegen den freistehenden Florian Krüger (29.), musste sich aber kurz vor Halbzeitpfiff geschlagen geben. Philip Fahrner marschierte entlang der Grundlinie und fand mit seiner Hereingabe Calogero Rizzuto, der mit vollem Körpereinsatz zum zweiten Treffer des Tages einnickte (45.+2). Den Essenern fehlte auch in Halbzeit zwei der notwendige Zugriff. Zunächst parierte Wienand noch gegen den heranstürmenden Krüger. Das Spielgerät sprang in die Höhe, wo Tom Moustiers Kopfballrückgabe misslang, Wienand rauschte mit Krüger zusammen - Maurice Multhaup bedankte sich beim Chaos und schob zur Entscheidung ein (50.). Wenig später zielte Multhaup auch nur knapp am Tor vorbei und verpasste den Doppelpack (59.). Essen konnte sich daraufhin nicht mehr wirklich aufbäumen, Saarbrücken brachten die Führung locker ins Ziel. Und da Cottbus parallel Federn ließ, ziehen die Saarländer mit dem aktuellen Drittplatzierten gleich. Rot-Weiss Essen – 1. FC Saarbrücken 0:3

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (84. Matti Wagner), Tobias Kraulich, Michael Schultz (70. Kelsey Meisel), Julian Eitschberger, Tom Moustier, Ahmet Arslan, Klaus Gjasula (46. Torben Müsel), Kaito Mizuta (46. Dominik Martinovic), Ramien Safi (84. Manuel Wintzheimer)

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Manuel Zeitz, Calogero Rizzuto, Dominik Becker (89. Lasse Wilhelm), Philip Fahrner, Sven Sonnenberg, Joel Bichsel, Kasim Rabihic (89. Tim Civeja), Patrick Sontheimer, Sebastian Vasiliadis (27. Maurice Multhaup), Florian Krüger (81. Patrick Schmidt)

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 19000

Tore: 0:1 Patrick Sontheimer (6.), 0:2 Calogero Rizzuto (45.+2), 0:3 Maurice Multhaup (50.) ___

Jastremskis Blitzstart reicht beinahe für drei Punkte

Der designierte Absteiger begann befreit und unbekümmert - und erwischte Cottbus auf dem falschen Fuß. Elias Bethke konnte nach einem Freistoß den Ball nur abwehren, am Ende brachte Lenn Jastremski die Kugel unbedrängt über die Linie (2.). Die Vorstädter vermieden in der Folge das größte Risiko und konzentrierten sich auf die Defensivarbeit. Und Energie zeigte sich sichtlich beeindruckt, fand keine Lücken in den Abwehrreihen den Tabellenschlusslichts. Lediglich Timmy Thiele versuchte es mal mit einem gefährlichen Abschluss, Kai Eisele vereitelte den Distanzschuss (45.+1). In Halbzeit zwei wurden die Lausitzer dann auch wieder etwas zwingender, verzweifelten aber immer wieder an Eisele, der zunächst gegen Lucas Copado zur Stelle war (57.) und daraufhin auch die Abschlüsse von Maximilian Krauß (65.) und Erik Engelhardt (71.) parierte. Die Gäste waren in der Schlussphase gezwungen alles nach vorne zu werfen. In der Nachspielzeit brach dann der Bann. Eisele wehrte eine Hereingabe direkt vor Tolcay Cigerci ab, der zum Ausgleich abschloss (90.+2). Cottbus versuchte daraufhin auch noch einmal nachzulegen, mehr sollte aber nicht herausspringen. Die Lausitzer lassen Saarbrücken durch den überraschenden Punktverlust tabellarisch gleichziehen.

SpVgg Unterhaching – FC Energie Cottbus 1:1

SpVgg Unterhaching: Kai Eisele, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Ben Schlicke, Tim Knipping, Sebastian Maier, Andy Breuer (87. Max Lamby), Johannes Geis, Simon Skarlatidis (63. Leander Popp), Luc Ihorst (87. Julian Kügel), Lenn Jastremski (63. Fabio Torsiello)

FC Energie Cottbus: Elias Bethke, Axel Borgmann (46. Erik Engelhardt), Niko Bretschneider, Filip Kusic, Henry Rorig (46. Maximilian Krauß), Edgar Kaizer, Dominik Pelivan, Yannik Möker (46. Maximilian Pronichev), Tolcay Cigerci, Timmy Thiele, Lucas Copado (71. Phil Halbauer)

Schiedsrichter: Timon Oliver Schulz (Lehrte)

Tore: 1:0 Lenn Jastremski (2.), 1:1 Tolcay Cigerci (90.+2) ___ Joker Vrenezi macht den Unterschied

Lange passierte nichts in diesem Duell, bis Sascha Mockenhaupt seinen Stürmer Nikolas Agrafiotis bediente, dieser schloss am Fünfer ab, sorgte mit seinem Abschluss jedoch für keine Probleme bei Kölns Keeper Eduardo Dos Santos Haesler (32.). Weiterhin passierte wenig und so ging es mit einem gerechten 0:0 in die Halbzeitpause. Die Viktoria kam besser aus der Pause. Der eingewechselte Albion Vrenezi eroberte den Ball und flankte auf den eingelaufenden Said El Mala. Der 18-Jährige sprang hoch und setzte seinen gut platzierten Kopfball an die Latte (54.). In der 64. Minute machte es Vrenezi selbst. Lars Dietz setzte zu einem Solo an und bediente den 31-Jährigen, der niemanden mehr vor sich hatte und souverän zur 1:0-Führung einschob (64.). Köln drängte immer wieder auf die Entscheidung die kurz vor Ende fiel. Serhat Semih Güler spielte auf El Mala der ebenfalls zu einem Solo ansetzte, zwei Gegenspieler austanzte und zum 2:0-Endergebnis einschob (85.) Nach zwei Niederlagen am Stück holten sich die Kölner mal wieder einen Sieg. Wiesbaden konnte hingegen nicht an die gute Leistung gegen Unteraching anknüpfen. Viktoria Köln – SV Wehen Wiesbaden 2:0

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Simon Handle, Christoph Greger, Lars Dietz, Jonah Sticker, Florian Engelhardt, Said El Mala (88. Lucas Cueto), Robin Velasco (46. Enrique Lofolomo), Paul Pöpperl (46. Albion Vrenezi), Tobias Eisenhuth (46. Niklas May), Lex-Tyger Lobinger (81. Serhat-Semih Güler)

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Sascha Mockenhaupt, Florian Carstens, Justin Janitzek (80. Fabian Greilinger), Felix Luckeneder, Gino Fechner, Emanuel Taffertshofer, Nick Bätzner (65. Thijmen Goppel), Ryan Johansson (89. Ole Wohlers), Nikolas Agrafiotis, Fatih Kaya (65. Moritz Flotho)

Schiedsrichter: Martin Speckner (Schloßberg) - Zuschauer: 3482

Tore: 1:0 Albion Vrenezi (64.), 2:0 Said El Mala (85.) ___

Sandhausen zu zahnlos gegen den Tabellenführer

Sandhausen kam schon früh in der Partie zum ersten gefährlichen Abschluss. Claudio Kammerknecht blockte jedoch Patrick Greil in höchster Not (4.). Danach waren die Dresdener an der Reihe - und wie! Zunächst marschierte Dominik Kother nach Vorarbeit von Christoph Daferner Richtung Tor und vollendete platziert ins Eck (6.). Wenig später klingelte es erneut. Vinko Sapina brachte den Ball per Hereingabe ins Zentrum, dort hatte die Defensivabteilung des SVS Niklas Hauptmann nicht auf dem Schirm, der locker per Kopf zum 2:0 traf (8.). Der Torschütze konnte sogar noch das Ergebnis in die Höhe schrauben, zielte aber knapp am Tor vorbei (12.). Sandhausen konnte die wütenden Vorstöße der Sachsen nur selten unterbinden, Daferner verpasste jeweils per Kopf den nächsten Treffer (23., 25.). Beinahe aus dem Nichts kamen die Gäste wieder in die Partie. Nach einem Missverständnis im Ballbesitz von Dynamo preschte Patrick Greil unbedrängt in Richtung Tor und überwand Tim Schreiber mit einem sicheren Abschluss zum 1:2 (38.). Im zweiten Durchgang spielte sich die Partie fast nur noch zwischen den beiden Gefahrenzonen ab. Sandhausen konnte trotz des Anschlusstreffers nicht für wesentliche Gefahr sorgen, Dresden verwaltete die Führung. Auch mit dem Mut der Verzweiflung in der Nachspielzeit war ein zu zentraler Schuss von Jonas Weik das höchste der Gefühle (90.+1). Sandhausen ist damit schon so gut wie abgestiegen, Dresden zementiert die Tabellenführung.

SG Dynamo Dresden – SV Sandhausen 2:1

SG Dynamo Dresden: Tim Schreiber, Claudio Kammerknecht, Lars Bünning, Lukas Boeder (74. Tony Menzel), Jonas Sterner, Sascha Risch, Niklas Hauptmann (75. Mika Baur), Vinko Sapina, Dominik Kother (75. Jonas Oehmichen), Jakob Lemmer (88. Stefan Kutschke), Christoph Daferner (93. Robin Meißner)

SV Sandhausen: Nikolai Rehnen, Luca-Milan Zander, Alexander Fuchs, Edvinas Girdvainis, Jakob Lewald, Sebastian Stolze (78. Justin Butler), Christoph Ehlich (89. Niklas Lang), Patrick Greil (61. Dominic Baumann), Marco Schikora, David Otto, Stanislav Fehler (77. Jonas Weik)

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang)

Tore: 1:0 Dominik Kother (6.), 2:0 Niklas Hauptmann (8.), 2:1 Patrick Greil (38.) ___ Halbzeit zum vergessen: Aue geht in Verl unter

Die ersten Züge der Partie gingen an die Veilchen, die den SCV zunächst in die eigene Hälfte drängten. Eine Hereingabe von Marvin Stefaniak rauschte dabei gefährlich durch den Strafraum von Philipp Schulze (6.). Allmählich wurden aber auch die Gastgeber stärker und stachen mit der ersten nennenswerten Gelegenheit. Dominik Steczyk brachte den Ball mit Zug vors Tor, Lars Lokotsch hielt den Fuß in die Flugbahn und drückte das Spielgerät irgendwie über die Linie (15.). Verl blieb am Drücker: Steczyk prüfte Martin Männel zunächst mit einem etwas zu zentral angesetzten Abschluss (18.). Verl war inzwischen klar dominant und drehte vor der Pause noch einmal auf. Nach verunglücktem Kopfball von Linus Rosenlöcher hatte Berkan Taz an der Strafraumgrenze die goldene Möglichkeit zum Treffer – und lieferte. Sein Abschluss landete platziert im Eck (30.). Aue war nun seinem Schicksal ausgeliefert. Nach dynamischen Solo nahm sich Steczyk einfach mal ein Herz und setzte die Kugel maßgenau ins obere Kreuzeck (38.). Aber damit noch nicht genug: Taz erhielt am Strafraum erneut wieder zu viel Platz und vollendete abermals sicher ins Eck (40.). Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Lila-Weißen immer noch nicht wirklich fangen. Der agile Steczyk versuchte es mit einem nächsten Abschluss, den Rosenlöcher nur knapp ums Tor lenkte (49.). Beim darauffolgenden Eckball musste der bemitleidenswerte Männel gegen Taz ins höchster Not parieren (50.). Der Stürmer war in der Folge nahe am Dreierpack, aber sein Distanzschuss ging knapp über's Gehäuse (60.) und wenig später parierte Männel erneut gegen ihn (64.). Für einen Ehrentreffer war die Partie aber noch gut. Nach einem einfachen, langen Ball vollendete Stefaniak zum 1:4 (70.). Der zarte Jubel sollte kurz darauf aber wieder schnell verstummen, als Anthony Baryllla unglücklich ins eigene Tor traf (71.). In der Schlussphase ging nicht mehr sonderlich viel. Aue kassierte eine insgesamt sogar verdiente Abreibung in Verl. SC Verl – FC Erzgebirge Aue 5:1

SC Verl: Philipp Schulze, Daniel Mikic, Patrick Kammerbauer (72. Oualid Mhamdi), Tim Köhler, Niko Kijewski (72. Michel Stöcker), Tom Baack, Marcel Benger (61. Yari Otto), Berkan Taz, Timur Gayret (79. Konstantin Gerhardt), Lars Lokotsch (61. Jonas Arweiler), Dominik Steczyk

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak (77. Paul Seidel), Anthony Barylla, Linus Rosenlöcher, Steffen Nkansah, Omar Sijaric (46. Tim Hoffmann), Marvin Stefaniak, Boris Tashchy (46. Sean Seitz), Mirnes Pepic, Mika Clausen (77. William Kallenbach), Ali Loune (46. Pascal Fallmann)

Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert

Das ist der kommende Spieltag

36. Spieltag

02.05.25 VfL Osnabrück - Viktoria Köln

03.05.25 TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen

03.05.25 SV Sandhausen - F.C. Hansa Rostock

03.05.25 SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund II

03.05.25 VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen

03.05.25 1. FC Saarbrücken - SC Verl

03.05.25 DSC Arminia Bielefeld - SG Dynamo Dresden

04.05.25 FC Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim

04.05.25 FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 04

04.05.25 Hannover 96 II - SpVgg Unterhaching

