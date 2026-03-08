 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Drenkhahn trifft dreifach, Ayas doppelt: Schnelsen marschiert weiter

In der Bezirksliga West behauptet TuS Germania Schnelsen mit einem klaren Sieg gegen TuS Holstein Quickborn die Spitze. SV Blankenese überrascht VfL Pinneberg, TV Haseldorf gewinnt spektakulär, während SC Egenbüttel spät Punkte liegen lässt.

von red · Heute, 09:39 Uhr · 0 Leser
Traf doppelt: Dennis-Marcel Ayas.
Traf doppelt: Dennis-Marcel Ayas. – Foto: Hauke

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga HH West
Niend. TSV II
Kummerfeld
Hamburger SV IV
Holst.Quickb

Ein Hattrick von Luca Yakup Drenkhahn, ein Doppelpack von Dennis-Marcel Ayas und ein spektakuläres Torfestival beim TV Haseldorf prägen den 21. Spieltag der Bezirksliga West. Während TuS Germania Schnelsen die Tabellenführung behauptet, sorgt SV Blankenese gegen VfL Pinneberg für eine Überraschung.

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.
  • Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.
  • Die Vereinsverwaltung findest du hier.
  • FuPa Hamburg sucht laufend Ligaleiter, die bei der Datenpflege einzelner Ligen helfen. Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Ligaleiter in der entsprechenden Klasse auch auskennen, beispielsweise als Spieler, Schiedsrichter und/oder Trainer aktiv sind. Hier gibt es alle Informationen zur Ligaleitung auf FuPa.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

__________

Bezirksliga Hamburg West (1): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg West

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg West in der Übersicht

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
TV Haseldorf
TV HaseldorfTV Haseldorf
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV II
4
3
Abpfiff

Der TV Haseldorf hat sich in einem turbulenten Spiel mit 4:3 gegen Niendorfer TSV II durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start: Lars Alexander Rose traf bereits in der 2. Minute zur Führung, ehe Jan Michel Lienau nur vier Minuten später nachlegte. Rose erhöhte in der 12. Minute auf 3:0 und Lienau stellte in der 16. Minute sogar auf 4:0. Doch Niendorf II kam noch vor der Pause durch Lennart Ludwig auf 1:4 heran. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine spannende Schlussphase, als Lukas Lackner in der 72. Minute verkürzte und ein Eigentor von Pieter Oßenbrüggen in der 79. Minute den Anschluss zum 3:4 brachte. Haseldorf verteidigte den knappen Vorsprung jedoch bis zum Abpfiff.

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
SV Lieth
SV LiethSV Lieth
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide II
2
2
Abpfiff
+Video
Zwischen SV Lieth und TuRa Harksheide II entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die schließlich 2:2 endete. Die Gastgeber starteten stark und gingen bereits in der 3. Minute durch Lennart Claudius Boelter in Führung. Harksheide II antwortete jedoch noch vor der Pause, als Morten Bähr in der 35. Minute zum Ausgleich traf. Nach dem Seitenwechsel brachte Felix Schröder Lieth in der 61. Minute erneut nach vorne. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und wurden kurz vor dem Ende belohnt: Nick Denkewitz sicherte in der Schlussphase das Remis und damit auch den Zähler (86.).

Fr., 06.03.2026, 19:15 Uhr
SC Egenbüttel
SC EgenbüttelEgenbüttel
SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
SpVgg Blau-Weiß 96 SchenefeldBlau-Weiß 96
1
1
Abpfiff

Der SC Egenbüttel hat im Heimspiel gegen die SpVgg Blau-Weiß Schenefeld einen späten Ausgleich hinnehmen müssen und sich mit 1:1 begnügt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Simon Feldgen die Gastgeber in der 54. Minute in Führung. Egenbüttel versuchte anschließend, das Spiel zu kontrollieren und den Vorsprung zu verteidigen, während Schenefeld in der Schlussphase zunehmend Druck entwickelte. In der 90. Minute wurden die Gäste schließlich belohnt: Lenard Peters traf zum Ausgleich und sicherte seiner Mannschaft damit noch einen Punkt.

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
3
0
Abpfiff
Der Spitzenreiter TuS Germania Schnelsen hat seine starke Form in der Bezirksliga West bestätigt und sich mit 3:0 gegen TuS Holstein Quickborn durchgesetzt. Vor 101 Zuschauern übernahm Luca Yakup Drenkhahn die Hauptrolle: Der Angreifer brachte Schnelsen in der 16. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (36.). In der Schlussphase sorgte erneut Drenkhahn für die Entscheidung, als er in der 81. Minute seinen dritten Treffer erzielte und damit den Dreierpack perfekt machte. Schnelsen behauptet damit Rang eins der Tabelle, während Quickborn im Rennen um die oberen Plätze einen Rückschlag hinnehmen muss.

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
SV Blankenese
SV BlankeneseSV Blankens.
VfL Pinneberg
VfL PinnebergVfL Pinneb.
4
0
Abpfiff

Der SV Blankenese hat sich im Heimspiel gegen den VfL Pinneberg deutlich mit 4:0 durchgesetzt. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Dennis-Marcel Ayas die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Finn Karstedt in der 60. Minute, ehe Laurenz Schnoor nur drei Minuten später auf 3:0 stellte. Pinneberg fand kaum Zugriff auf das Spiel, während Blankenese seine Chancen konsequent nutzte. Den Schlusspunkt setzte erneut Ayas, der in der 67. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und damit den deutlichen Heimsieg perfekt machte.

Heute, 13:30 Uhr
Heidgrabener SV
Heidgrabener SVHeidgraben
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV IV
13:30
Spieltext Heidgraben - Hamburger SV IV

Heute, 15:00 Uhr
Duvenstedter SV
Duvenstedter SVDuvenstedt
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
15:00
Spieltext Duvenstedt - Elmshorn

Heute, 12:30 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch II
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
12:30
Spieltext Un.Tornesch II - Kummerfeld

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - SC Egenbüttel
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide II - SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
So., 15.03.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - SV Blankenese
So., 15.03.26 14:00 Uhr Hamburger SV IV - FC Union Tornesch II
So., 15.03.26 14:00 Uhr VfL Pinneberg - Heidgrabener SV
So., 15.03.26 14:00 Uhr Kummerfelder SV - TV Haseldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Elmshorn - SV Lieth
So., 15.03.26 16:00 Uhr Niendorfer TSV II - Duvenstedter SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg West!