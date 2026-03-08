Drenkhahn trifft dreifach, Ayas doppelt: Schnelsen marschiert weiter

__________

Der TV Haseldorf hat sich in einem turbulenten Spiel mit 4:3 gegen Niendorfer TSV II durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start: Lars Alexander Rose traf bereits in der 2. Minute zur Führung, ehe Jan Michel Lienau nur vier Minuten später nachlegte. Rose erhöhte in der 12. Minute auf 3:0 und Lienau stellte in der 16. Minute sogar auf 4:0. Doch Niendorf II kam noch vor der Pause durch Lennart Ludwig auf 1:4 heran. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine spannende Schlussphase, als Lukas Lackner in der 72. Minute verkürzte und ein Eigentor von Pieter Oßenbrüggen in der 79. Minute den Anschluss zum 3:4 brachte. Haseldorf verteidigte den knappen Vorsprung jedoch bis zum Abpfiff.

Zwischen SV Lieth und TuRa Harksheide II entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die schließlich 2:2 endete. Die Gastgeber starteten stark und gingen bereits in der 3. Minute durch Lennart Claudius Boelter in Führung. Harksheide II antwortete jedoch noch vor der Pause, als Morten Bähr in der 35. Minute zum Ausgleich traf. Nach dem Seitenwechsel brachte Felix Schröder Lieth in der 61. Minute erneut nach vorne. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und wurden kurz vor dem Ende belohnt: Nick Denkewitz sicherte in der Schlussphase das Remis und damit auch den Zähler (86.).

Der SC Egenbüttel hat im Heimspiel gegen die SpVgg Blau-Weiß Schenefeld einen späten Ausgleich hinnehmen müssen und sich mit 1:1 begnügt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Simon Feldgen die Gastgeber in der 54. Minute in Führung. Egenbüttel versuchte anschließend, das Spiel zu kontrollieren und den Vorsprung zu verteidigen, während Schenefeld in der Schlussphase zunehmend Druck entwickelte. In der 90. Minute wurden die Gäste schließlich belohnt: Lenard Peters traf zum Ausgleich und sicherte seiner Mannschaft damit noch einen Punkt.

Der Spitzenreiter TuS Germania Schnelsen hat seine starke Form in der Bezirksliga West bestätigt und sich mit 3:0 gegen TuS Holstein Quickborn durchgesetzt. Vor 101 Zuschauern übernahm Luca Yakup Drenkhahn die Hauptrolle: Der Angreifer brachte Schnelsen in der 16. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (36.). In der Schlussphase sorgte erneut Drenkhahn für die Entscheidung, als er in der 81. Minute seinen dritten Treffer erzielte und damit den Dreierpack perfekt machte. Schnelsen behauptet damit Rang eins der Tabelle, während Quickborn im Rennen um die oberen Plätze einen Rückschlag hinnehmen muss.

Der SV Blankenese hat sich im Heimspiel gegen den VfL Pinneberg deutlich mit 4:0 durchgesetzt. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Dennis-Marcel Ayas die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Finn Karstedt in der 60. Minute, ehe Laurenz Schnoor nur drei Minuten später auf 3:0 stellte. Pinneberg fand kaum Zugriff auf das Spiel, während Blankenese seine Chancen konsequent nutzte. Den Schlusspunkt setzte erneut Ayas, der in der 67. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und damit den deutlichen Heimsieg perfekt machte.

Heute, 13:30 Uhr Heidgrabener SV Heidgraben Hamburger SV Hamburger SV IV 13:30 PUSH

