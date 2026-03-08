Drenkhahn trifft dreifach, Ayas doppelt: Schnelsen marschiert weiter

Ein Hattrick von Luca Yakup Drenkhahn, ein Doppelpack von Dennis-Marcel Ayas und ein spektakuläres Torfestival beim TV Haseldorf prägen den 21. Spieltag der Bezirksliga West. Während TuS Germania Schnelsen die Tabellenführung behauptet, sorgt SV Blankenese gegen VfL Pinneberg für eine Überraschung.
Der TV Haseldorf hat sich in einem turbulenten Spiel mit 4:3 gegen Niendorfer TSV II durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start: Lars Alexander Rose traf bereits in der 2. Minute zur Führung, ehe Jan Michel Lienau nur vier Minuten später nachlegte. Rose erhöhte in der 12. Minute auf 3:0 und Lienau stellte in der 16. Minute sogar auf 4:0. Doch Niendorf II kam noch vor der Pause durch Lennart Ludwig auf 1:4 heran. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine spannende Schlussphase, als Lukas Lackner in der 72. Minute verkürzte und ein Eigentor von Pieter Oßenbrüggen in der 79. Minute den Anschluss zum 3:4 brachte. Haseldorf verteidigte den knappen Vorsprung jedoch bis zum Abpfiff.
Der SC Egenbüttel hat im Heimspiel gegen die SpVgg Blau-Weiß Schenefeld einen späten Ausgleich hinnehmen müssen und sich mit 1:1 begnügt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Simon Feldgen die Gastgeber in der 54. Minute in Führung. Egenbüttel versuchte anschließend, das Spiel zu kontrollieren und den Vorsprung zu verteidigen, während Schenefeld in der Schlussphase zunehmend Druck entwickelte. In der 90. Minute wurden die Gäste schließlich belohnt: Lenard Peters traf zum Ausgleich und sicherte seiner Mannschaft damit noch einen Punkt.
Der SV Blankenese hat sich im Heimspiel gegen den VfL Pinneberg deutlich mit 4:0 durchgesetzt. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Dennis-Marcel Ayas die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Finn Karstedt in der 60. Minute, ehe Laurenz Schnoor nur drei Minuten später auf 3:0 stellte. Pinneberg fand kaum Zugriff auf das Spiel, während Blankenese seine Chancen konsequent nutzte. Den Schlusspunkt setzte erneut Ayas, der in der 67. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und damit den deutlichen Heimsieg perfekt machte.
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - SC Egenbüttel
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide II - SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
So., 15.03.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - SV Blankenese
So., 15.03.26 14:00 Uhr Hamburger SV IV - FC Union Tornesch II
So., 15.03.26 14:00 Uhr VfL Pinneberg - Heidgrabener SV
So., 15.03.26 14:00 Uhr Kummerfelder SV - TV Haseldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Elmshorn - SV Lieth
So., 15.03.26 16:00 Uhr Niendorfer TSV II - Duvenstedter SV