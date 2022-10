Dreistern weiterhin voll im Soll

Im ersten Spiel gegen Daglfing sollte es noch nicht klappen mit den Punkten, jedoch präsentierten sich die Mannen von Marcus Dürnegger gegen den Tabellenprimus, wie schon so oft in der Saison, top eingestellt und machten den Daglfinger das Leben schwer. MS2 Matze the Hammer Schmidt, glich die Führung aus und der Anschlusstreffer von Mittelfeldmotor CE13 Christoph Englert kam zu spät. Einen Punkt hätten sich die Dreisterne nach dieser Leistung verdient gehabt.

Mit Putzbrunn kam der nächste starke Gegner in die Feldbergstr. und wollte sich mit 3 Punkten oben fest setzen. Vorne weg: Daraus wurde nix. An der Defensivreihe vor Torwart Schäfer um Selli, Tobi, Minh und Lukas, bissen sich die Putzbrunner an diesem Tag die Zähne aus. Die Defensive entschärfte alle Bemühungen im Keim und stellten an diesem Tag klar, dass die 0 steht. In einem kämpferischen und intensive Spiel, setze Dreistern in der ersten Halbzeit mit starken Bällen in die Tiefe auf unseren Stürmer AS10 Goalgetter Toni starke Akzente, aus dem auch das 1:0 resultierte. Endlich den Torriecher wie gewohnt setzt auch Antonio Salvo den Deckel drauf mit einem abgefangenen missglücktem Rückpass.

Diese Einheit der Dreisterne zeigt Woche für Woche eine starke Moral und es bleibt spannend wohin die Reise geht!