Dreistern triumphiert mit 6:2 gegen Petrolspor München* Der FC Dreis

*Dreistern triumphiert mit 6:2 gegen Petrolspor München*

Der FC Dreistern hat am Donnerstagabend einen wichtigen Sieg gegen Petrolspor München eingefahren. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Anfang an und spielten zahlreiche hochkarätige Torchancen heraus. Trotz der Überlegenheit ging Petrolspor nach einem Konter überraschend mit 1:0 in Führung.