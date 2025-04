*Dreistern triumphiert beim FC Perlach unter strahlendem Kaiserwetter*

In einem packenden Match holte sich Dreistern einen klaren 4:0-Sieg gegen den FC Perlach. Der sportliche Leiter Armend Hamiti, der sein Debüt in der Startelf gab, sorgte mit einem sehenswerten Tor in der 18. Minute für die frühe Führung. Hamiti zeigte eine beeindruckende Leistung, als er unbeträngt auf den Torwart zulief, ihn umkurvte und eiskalt abschloss.