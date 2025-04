Dreister Diebstahl: Kreisklasse-Vertreter erlebt böse Überraschung

Es war eine böse Überraschung, die die Verantwortlichen des SV Blau-Weiß Könnern kürzlich erlebt hatten. In der Nacht von Donnerstag zum Freitag wurde der Sportplatz des Kreisklasse-Vertreters aus dem Salzlandkreis von Dieben heimgesucht. Normales Fußballspielen ist in Könnern seitdem nicht mehr möglich - denn von den Toren fehlt jede Spur.

Auf der Suche nach den Tätern wendete sich der Kreisklasse-Vertreter an die Öffentlichkeit. "Wenn jemand in der Nacht etwas mitbekommen hat, sind wir über jeden Hinweis dankbar", heißt es. Ebenso sei der Verein "über jede Hilfe bei der Neuanschaffung von den Toren dankbar." Besonders hart treffe der dreiste Diebstahl die Jugend des Clubs - weshalb "eine Freundin des Sportvereins" auf der Plattform " gofundme " eine Spenden-Kampagne ins Leben gerufen hat.

"Sowohl der Trainings- als auch Spielbetrieb sind derzeit nicht möglich", heißt es im Aufruf auf der Online-Plattform und weiter: "Es muss dringend Ersatz beschafft werden, was wirtschaftlich eine große Herausforderung ist." Die Beiträge der Mitglieder und weitere Zuwendungen würden "gerade die Kosten" decken, "so dass der Schaden enorm ist und aus den geringen Mitteln derzeit nicht finanzierbar" sei.

Dabei wird auch die große regionale Bedeutung des Clubs hervorgehoben: "Dieser Verein organisiert jedes Jahr für Könnern und Umgebung viele Veranstaltungen und sorgt damit dafür, dass in Könnern sich etwas bewegt und los ist. Das Osterfeuer, das Sportfest und auch der Silvesterlauf können nur stattfinden, weil dieser Verein in und für Könnern was bewegen will." Mit der Kampagne nun wolle man etwas zurückgeben - damit bald wieder normales Fußballspielen in Könnern möglich ist.

>> Zur Spenden-Kampagne auf gofundme.com: (hier klicken)

